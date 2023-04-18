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Купить недвижимость в Довилайское староство, Литва

6 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Rimkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат 78 м² 4/9 Этаж
€ 85,000
Домв Kuliai, Литва
Дом
Kuliai, Литва
270 м² Количество этажей 2
€ 240,000
ПРОДАНО ГОРОДАМ ОБОРУДОВАНИЯ В СОВЕТЕ! Для молодой семьи грант может быть сделан! ОСНОВНАЯ …
Квартира 3 комнатыв Rimkai, Литва
Квартира 3 комнаты
Rimkai, Литва
3 Количество комнат 78 м² 4/9 Этаж
€ 85,000
3-комнатная квартира с Холу Бандужи. 21, Клайпеда. Общая площадь 78,04 кв.м., квартира на 4 …
Дом 5 комнатв Ketvergiai, Литва
Дом 5 комнат
Ketvergiai, Литва
5 Количество комнат 327 м²
€ 390,000
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй, в очень красивом месте, недалеко от леса, на по…
Домв Ketvergiai, Литва
Дом
Ketvergiai, Литва
166 м²
€ 55,000
Литва, Клайпедский район, Довилайская коммуна, деревня Кетвергяй, улица Lietuvininkų 42, уса…
Дом 4 спальнив Ketvergiai, Литва
Дом 4 спальни
Ketvergiai, Литва
5 Количество комнат 2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 280,000
Литва, Клайпедский район, деревня Кетвергяй ( бывшая Мемельская зона ), в очень хорошем мест…

Параметры недвижимости в Довилайское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитное
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