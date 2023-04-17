Купить недвижимость в Латгалия, Латвия

Квартира 4 комнаты Краслава, Латвия 4 Количество комнат 194 м² 3/3 Этаж

€ 320,000

Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…