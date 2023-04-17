Купить недвижимость в Латгалия, Латвия

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13 объектов найдено
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Дом 5 спален
Ливаны, Латвия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
1 579 м²
€ 120,000
Продаются три естественно объединенных (но каждый со своим земельным кадастром). земельных …
Дом 5 комнат
Резекне, Латвия
5 Количество комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 995,000
Продается хороший дом в Юрмале. Дом является памятником архитектуры и выдержан в классическо…
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат
194 м²
3/3 Этаж
€ 320,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Квартира 4 комнаты
Краслава, Латвия
4 Количество комнат
97 м²
3/3 Этаж
€ 250,000
Дом на Ригас 90 находится в Булдури районе Юрмалы между Лиелупе и Дзинтари. Это одна из наиб…
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 310,000
Продается новостройка в Юрмале, Пумпури, Эзеру 52. В доме установлены деревянные окна(3ех па…
Квартира 3 комнаты
Краслава, Латвия
3 Количество комнат
98 м²
1/4 Этаж
€ 216,000
Квартира с просторной гостиной и выходом на террасу (26м2), двумя изолированными спальнями, …
Дом 5 комнат
Даугавпилс, Латвия
5 Количество комнат
327 м²
Количество этажей 2
€ 449,000
Продается отличный дом в Юрмале! - Три спальни, три ванных комнаты, объединённая со столовой…
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат
95 м²
2/2 Этаж
€ 149,000
Выгодное предложение. Продаются двух этажные апартаменты, в новом проекте. Проект расположен…
Квартира 3 комнаты
Резекне, Латвия
3 Количество комнат
64 м²
4/7 Этаж
€ 259,000
Продается уютная 3-х комнатная квартира в центре Риги, в проекте "Паркерс".Дизайнерские инте…
Квартира 2 комнаты
Резекне, Латвия
2 Количество комнат
56 м²
5/7 Этаж
€ 250,000
Продается уютная квартира в центре Риги, в проекте "Паркер'с".Дизайнерские интерьеры в споко…
Квартира 3 комнаты
Даугавпилс, Латвия
3 Количество комнат
140 м²
4/4 Этаж
€ 180,000
Светлая и просторная квартира в Юрмале. Главным достоинством квартиры является месторасполож…
Дом 6 комнат
Краслава, Латвия
6 Количество комнат
350 м²
Количество этажей 3
€ 420,000
Продаётся дом, Тихая часть Дзинтари, до моря и концертного зала Дзинтари 15 минут пешком. Кр…
Квартира 5 комнат
Балви, Латвия
5 Количество комнат
143 м²
3/5 Этаж
€ 255,000
Предлагается красивая стильная квартира с пятью спальнями в отреставрированном доме на улице…
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