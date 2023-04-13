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Купить коттедж в Западно-Задунайский край, Венгрия

Sarvari jaras
4
Шарвар
3
Pannonhalmi jaras
2
Celldoemoelki jaras
1
Gyori jaras
1
Lenti jaras
1
Mosonmagyarovari jaras
1
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10 объектов найдено
Коттедж 3 ванныхв Bo, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bo, Венгрия
3 ванных комнат 240 м² Количество этажей 1
€ 150,348
Предлагаю на продажу особняк площадью 240 кв.м в районе Грязи! Особняк и его парк занимают…
Коттедж 8 ванныхв Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
Коттедж 8 ванных
Сентдьёрдьвёльдь, Венгрия
8 ванных комнат 800 м² Количество этажей 2
€ 693,912
Продается в Охране, в очаровательной природной среде, настоящий куриозум, парк отдыха, в кот…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 220 м² Количество этажей 3
€ 242,638
В ГРЯЗИ 280 НМ ТОП ПОЛГАРНАЯ КУРИЯ С 6 НОМЕРАМИ, ОХРАНИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, 1554 НМ ТЕЛЕК,…
Коттедж 1 ваннаяв Шарвар, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Шарвар, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 1
€ 173,247
В центре города Сарваро, особняк, продается недвижимость площадью почти 200 квадратных метров
Коттедж 2 ванныхв Kissomlyo, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Kissomlyo, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 1
€ 252,121
В деревне Киссомлю выставлен на продажу особняк площадью 200 м2 в прекрасном месте, построен…
Коттедж 2 ванныхв Веспремваршань, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Веспремваршань, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 252,121
Роскошный особняк в самом сердце Бакони 2015. Бен полностью отремонтирован с 4 гигантскими к…
Коттедж 4 ванныхв Шарвар, Венгрия
Коттедж 4 ванных
Шарвар, Венгрия
4 ванных комнат 274 м² Количество этажей 2
€ 205,861
ВНИМАНИЕ ИНВЕСТОРОВ! Из-за ванны на ПАРИТЕТ ОСТЬ PERC это 5 КУРИА LAKRÉSZES ELADÓ! Преврати…
Коттеджв Nyalka, Венгрия
Коттедж
Nyalka, Венгрия
196 м² Количество этажей 2
€ 115,652
Ньялка-Кишин продает недвижимость, которая также может быть использована как ферма площадью …
Коттедж 3 ванныхв Bony, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bony, Венгрия
3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 161,890
Недалеко от Бёни продается ферма, 2дб с новым зданием, 70 M2/с домом + с 570 M2 конюшнями, н…
Коттеджв Халаси, Венгрия
Коттедж
Халаси, Венгрия
650 м² Количество этажей 3
€ 228,991
Ресторан общей площадью 650 нм продается недалеко от Mosonmagyaróvár, на островной аллее, ую…

Параметры недвижимости в Западно-Задунайский край, Венгрия

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