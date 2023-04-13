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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Веспрем
Дома
Купить дом в медье Веспрем, Венгрия
Balatonalmadi jaras
57
Papai jaras
56
Балатонфюред
53
Тапольца
41
Veszpremi jaras
39
Varpalotai jaras
36
Ajkai jaras
29
Suemegi jaras
25
Бадачоньтомай
25
Балатональмади
25
Папа
25
Веспрем
24
Айка
22
Devecseri jaras
19
Zirci jaras
16
Варпалота
14
Балатонфюзфё
13
Берхида
13
Зирц
10
Балатонкенеше
9
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589 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Тихань, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
108 м²
€ 560,880
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
80 м²
€ 118,853
Дом 3 комнаты
Oervenyes, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 210,998
Дом 4 комнаты
Папа, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
140 м²
€ 164,258
Дом 2 комнаты
Моношторапати, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 237,439
Дом 3 комнаты
Зирц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 85,467
Дом 5 комнат
Балатонфюзфё, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 291,123
Дом 4 комнаты
Петфюрде, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
77 м²
€ 100,157
Дом 2 комнаты
Kisapati, Венгрия
2 Количество комнат
18 м²
€ 85,200
Дом 5 комнат
Тапольца, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 253,464
Дом 2 комнаты
Oervenyes, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 213,401
Дом 5 комнат
Лешенцетомай, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 320,236
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
51 м²
€ 73,449
Дом 6 комнат
Тапольца, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
293 м²
€ 437,486
Дом 3 комнаты
Балатонфюред, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
107 м²
€ 560,880
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
32 м²
€ 100,157
Дом 3 комнаты
Лешенцетомай, Венгрия
3 Количество комнат
50 м²
€ 111,909
Дом 3 комнаты
osi, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
90 м²
€ 85,200
Дом 3 комнаты
Тапольца, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 106,808
Дом 3 комнаты
Beb, Венгрия
3 Количество комнат
127 м²
€ 108,170
Дом 3 комнаты
Папа, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
248 м²
€ 208,327
Дом 2 комнаты
Nyirad, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 66,504
Дом 5 комнат
Айка, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
128 м²
€ 111,909
Дом 3 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
150 м²
€ 317,832
Самый захватывающий отель в очаровательной деревне бассейна Кали, Salföld В живописном, рома…
Дом 2 комнаты
Somlovasarhely, Венгрия
2 Количество комнат
36 м²
€ 21,100
Дом 4 комнаты
Балатональмади, Венгрия
4 Количество комнат
95 м²
€ 184,289
Дом 4 комнаты
Badacsonytoerdemic, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
103 м²
€ 227,023
Дом 2 комнаты
Бадачоньтомай, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 101,225
Дом 1 комната
Mindszentkalla, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 133,276
Дом 4 комнаты
Чабрендек, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
119 м²
€ 141,555
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Параметры недвижимости в медье Веспрем, Венгрия
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