Купить дом в Шопрон, Венгрия

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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Soproni jaras
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58 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 192,324
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 200,349
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
73 м²
€ 186,975
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 336,768
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
102 м²
€ 179,217
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 183,230
Дом 2 комнаты
Шопрон, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 133,477
Дом 5 комнат
Шопрон, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
152 м²
€ 318,312
Дом 7 комнат
Шопрон, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
244 м²
€ 251,439
Дом 4 комнаты
Шопрон, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
96 м²
€ 398,558
На рынок была выставлена недвижимость, считающаяся настоящей диковинкой, характеризующаяся…
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
107 м²
€ 17,387
Дом 6 комнат
Шопрон, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
148 м²
€ 184,567
Дом 3 комнаты
Шопрон, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 213,991
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
99 м²
€ 84,076
Рядом с центром Шопрона продается трехкомнатный семейный дом площадью 99 кв.м и связанный уч…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 1
€ 248,534
В Шопроне, жилой парк Агфальви, одноэтажный дом с геотермальным отоплением, безбарьерный, жи…
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
107 м²
Количество этажей 3
€ 99,576
Двухэтажный изолированный газовый цирковой дом площадью 80 м2, построенный на участке площад…
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
108 м²
Количество этажей 2
€ 119,757
In Sopron, Lehár was being built in 2008 in a house park, inside 2 level ones, with 100 nm l…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
125 м²
Количество этажей 2
€ 188,507
In Sopron catchment area on Sopronkőhida salesman it 2 level ones 125 nm family houses on 74…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
112 м²
Количество этажей 2
€ 146,148
Beside Sopron on Fertőrákos, 1482 nm plots, 2 level ones, 90% readiness independent family h…
Дом 3 ванных
Шопрон, Венгрия
3 ванных комнат
235 м²
Количество этажей 3
€ 134,462
Sopron-Balfon, three level family houses hiding many opportunities selling on direct Kópháza…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
99 м²
Количество этажей 2
€ 132,032
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
168 м²
Количество этажей 2
€ 159,396
Youthfully developed nappali+3 room energiahatákony house, a lot-with many extras, the large…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
173 м²
Количество этажей 3
€ 171,023
We can provide a rare offer to the future owner of this property. It consists of two apartme…
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
78 м²
Количество этажей 1
€ 83,004
Downtown, 2szobás, expandable house, with an intimate garden, flat on a price salesman! 36,4 M Ft
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 2
€ 125,419
In Sopron, on the Aranyhegy, a terraced house with a 2 level, a total of net 88 nm -, Americ…
Дом 2 ванных
Шопрон, Венгрия
2 ванных комнат
77 м²
Количество этажей 2
€ 99,132
77 м2 - жилой дом - комнатный особняк с большой террасой осенью под ключ с индивидуальным об…
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 141,153
In Sopron Alsó Lővérekben, on 634 nm fruit tree plots 2 flat ones shapable, netto 2x90 nm, 2…
Дом 3 ванных
Шопрон, Венгрия
3 ванных комнат
350 м²
Количество этажей 2
€ 533,887
В Шопроне, на границе ландшафтной охранной зоны продавец он на 1765 нм строящихся участках (…
Дом
Шопрон, Венгрия
88 м²
Количество этажей 2
€ 111,515
В Шопроне 85 избегает дороги почти первый, угловой участок здания 4 терраса дом продается в …
Дом 1 ванная
Шопрон, Венгрия
1 ванных комнат
98 м²
Количество этажей 1
€ 107,046
На холме Kuruc в качестве жилого дома гостевой дом/с виражом благоприятное состояние, которо…
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