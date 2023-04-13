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Купить квартиру в Siofoki jaras, Венгрия

Шиофок
203
Балатонсарсо
23
Замарди
22
Квартира В архив
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297 объектов найдено
Квартира 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 42 м²
€ 146,630
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 141,288
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 75 м²
€ 154,375
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 419,057
Квартира 1 комнатав Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 120,188
Квартира 3 комнатыв Замарди, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Замарди, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 333,590
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 264,415
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 325,844
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 76 м²
€ 301,807
Квартира 4 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Шиофок, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 269,756
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 318,633
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 635,664
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 413,983
Квартира 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м²
€ 293,794
Квартира 3 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 143,959
Квартира 3 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 285,755
Квартира 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 69 м²
€ 267,059
Квартира 1 комнатав Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 53,150
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м²
€ 346,944
Квартира 2 комнатыв Замарди, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Замарди, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 33 м²
€ 106,567
Квартира 3 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 132,207
Квартира 3 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 132,207
Квартира 3 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 132,207
Квартира 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 134,851
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 49 м²
€ 186,960
Квартира 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 38 м²
€ 226,756
Квартира 3 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Шиофок, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 312,490
Квартира 2 комнатыв Шиофок, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шиофок, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 331,720
Квартира 1 комнатав Шиофок, Венгрия
Квартира 1 комната
Шиофок, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 22 м²
€ 89,500
Квартира 2 комнатыв Кёрёшхедь, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Кёрёшхедь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 106,567

Параметры недвижимости в Siofoki jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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