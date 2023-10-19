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Realting.com
Жилая
Венгрия
Северная Венгрия
Дома
Дома в Северная Венгрия, Венгрия
Edelenyi jaras
17
Mezokoevesdi jaras
16
Pasztoi jaras
16
Хатван
15
Petervasarai jaras
12
Kazincbarcikai jaras
10
Tokaji jaras
8
Казинцбарцика
6
Мезёкёвешд
6
Токай
6
Эделень
6
Belapatfalvai jaras
5
Batonyterenyei jaras
4
Putnoki jaras
4
Борщоднадашд
4
Szecsenyi jaras
3
Балашшадьярмат
3
Лёринци
3
Фюзешабонь
3
Хевеш
3
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360 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
3
1
88 м²
€65,018
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
2
1
70 м²
€83,696
Рекомендовать
Дом 6 комнат
Надьлоц, Венгрия
6
1
110 м²
For Sale in Nagylóc: Family Home in the Oasis of Tranquility Are you searching for your dre…
€58,897
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
3
1
70 м²
€38,490
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Буйяк, Венгрия
5
1
182 м²
€72,072
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
2
1
58 м²
€311,828
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
7
191 м²
€387,483
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Borsodszirak, Венгрия
3
1
88 м²
€45,513
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
2
1
76 м²
€70,005
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3
1
120 м²
€58,768
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
5
2
232 м²
€154,735
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Нётинч, Венгрия
2
1
45 м²
€90,387
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
80 м²
€27,124
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7
3
220 м²
Ваша Мечта Загородный Отдых Ждет! Вы ищете: Жить в уединении среди нежных объятий природы?…
€517,547
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Майи, Венгрия
2
1
141 м²
€76,722
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
2
1
92 м²
€30,999
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Хатван, Венгрия
5
1
140 м²
€122,703
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Patak, Венгрия
5
2
222 м²
€128,903
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
100 м²
€27,124
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
4
1
95 м²
€113,403
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4
2
132 м²
Эгер, улица Седеркеньи, хорошее состояние, многопоколенный, 5-комнатный, 2-х комнатный дом н…
€206,632
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Палоташ, Венгрия
5
2
120 м²
€155,784
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
3
1
109 м²
€33,105
Рекомендовать
Дом 5 комнат
Эделень, Венгрия
5
2
162 м²
€64,156
Рекомендовать
Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
4
1
100 м²
€102,394
Рекомендовать
Дом 1 комната
Надьороси, Венгрия
1
1
58 м²
€77,762
Рекомендовать
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7
2
220 м²
€92,996
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3
1
73 м²
€128,903
Рекомендовать
Дом 3 комнаты
Balajt, Венгрия
3
54 м²
€13,524
Рекомендовать
Дом 2 комнаты
Kano, Венгрия
2
49 м²
€9,041
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Типы недвижимости в Северная Венгрия
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия
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