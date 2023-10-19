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Дома в Северная Венгрия, Венгрия

Edelenyi jaras
17
Mezokoevesdi jaras
16
Pasztoi jaras
16
Хатван
15
Petervasarai jaras
12
Kazincbarcikai jaras
10
Tokaji jaras
8
Казинцбарцика
6
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360 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€65,018
Дом 2 комнаты в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом 2 комнаты
Балашшадьярмат, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€83,696
Дом 6 комнат в Надьлоц, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьлоц, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale in Nagylóc: Family Home in the Oasis of Tranquility Are you searching for your dre…
€58,897
Дом 3 комнаты в Bocs, Венгрия
Дом 3 комнаты
Bocs, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€38,490
Дом 5 комнат в Буйяк, Венгрия
Дом 5 комнат
Буйяк, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 182 м²
€72,072
Дом 2 комнаты в Токай, Венгрия
Дом 2 комнаты
Токай, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€311,828
Дом 7 комнат в Egri jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 7
Площадь 191 м²
€387,483
Дом 3 комнаты в Borsodszirak, Венгрия
Дом 3 комнаты
Borsodszirak, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€45,513
Дом 2 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 2 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€70,005
Дом 3 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€58,768
Дом 5 комнат в Токай, Венгрия
Дом 5 комнат
Токай, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 232 м²
€154,735
Дом 2 комнаты в Нётинч, Венгрия
Дом 2 комнаты
Нётинч, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€90,387
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€27,124
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Ваша Мечта Загородный Отдых Ждет! Вы ищете: Жить в уединении среди нежных объятий природы?…
€517,547
Дом 2 комнаты в Майи, Венгрия
Дом 2 комнаты
Майи, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 141 м²
€76,722
Дом 2 комнаты в Надьфюгед, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьфюгед, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€30,999
Дом 5 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 5 комнат
Хатван, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
€122,703
Дом 5 комнат в Patak, Венгрия
Дом 5 комнат
Patak, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 222 м²
€128,903
Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€27,124
Дом 4 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
€113,403
Дом 4 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Эгер, улица Седеркеньи, хорошее состояние, многопоколенный, 5-комнатный, 2-х комнатный дом н…
€206,632
Дом 5 комнат в Палоташ, Венгрия
Дом 5 комнат
Палоташ, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€155,784
Дом 3 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€33,105
Дом 5 комнат в Эделень, Венгрия
Дом 5 комнат
Эделень, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 162 м²
€64,156
Дом 4 комнаты в Вишонта, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вишонта, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€102,394
Дом 1 комната в Надьороси, Венгрия
Дом 1 комната
Надьороси, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€77,762
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€92,996
Дом 3 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€128,903
Дом 3 комнаты в Balajt, Венгрия
Дом 3 комнаты
Balajt, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 54 м²
€13,524
Дом 2 комнаты в Kano, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kano, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€9,041

Типы недвижимости в Северная Венгрия

коттеджи

Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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