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Realting.com
Венгрия
Жилая
Северная Венгрия
Жильё в Северная Венгрия, Венгрия
Мишкольц
23
Озд
20
Эгер
17
Hevesi jaras
15
Retsagi jaras
14
Kazincbarcikai jaras
13
Edelenyi jaras
11
Balassagyarmati jaras
10
Pasztoi jaras
10
Казинцбарцика
9
Hatvani jaras
6
Petervasarai jaras
6
Эделень
6
Mezokoevesdi jaras
5
Дьёндьёш
5
Salgotarjani jaras
3
Балашшадьярмат
3
Мезёкёвешд
3
Хатван
3
Шальготэрьян
3
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202 объекта найдено
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Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
10
9
300 м²
€461,556
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Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
5
5
170 м²
€275,360
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Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
9
8
210 м²
€354,034
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Дом 2 комнаты
Рудабанья, Венгрия
2
1
59 м²
€39,075
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Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
3
1
102 м²
€102,014
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Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2
1
53 м²
€46,371
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Дом 4 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
4
1
77 м²
We offer for sale an apartment-holiday in excellent condition, 400 meters from the Zsóry Spa…
€106,051
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Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
3
1
68 м²
€41,095
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
63 м²
€21,210
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Дом 3 комнаты
Vamosgyoerk, Венгрия
3
1
114 м²
€66,017
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Дом 3 комнаты
Kerecsend, Венгрия
3
1
100 м²
€66,282
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Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
2
1
72 м²
€27,838
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Дом 5 комнат
Vadna, Венгрия
5
2
170 м²
€66,017
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Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
6
4
300 м²
An exceptionally spacious semi-detached house awaits its new owner in one of Gyöngyös' most …
€156,425
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Дом 9 комнат
Matraszentimre, Венгрия
9
4
270 м²
For Sale in Mátraszentimre - Excellent Condition 8-Room House on the Edge of the Forest Qui…
€395,039
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Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
61 м²
€27,838
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Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
3
3
110 м²
€132,298
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Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4
2
135 м²
€129,382
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Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
2
160 м²
€156,425
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Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
6
2
240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€235,963
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Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
3
1
93 м²
€21,210
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Квартира 1 комната
Казинцбарцика, Венгрия
1
1
34 м²
€28,899
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Дом 6 комнат
Казинцбарцика, Венгрия
6
2
183 м²
€144,229
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Дом 3 комнаты
Речк, Венгрия
3
1
90 м²
A family house of 90 sqm, 2 rooms + living room + dining room on a plot of 308 sqm is for sa…
€50,348
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Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
3
1
61 м²
€66,017
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Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
2
1
80 м²
€104,990
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Дом 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
2
2
150 м²
€79,273
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Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
3
1
94 м²
€32,080
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Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
1
1
37 м²
€42,951
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Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
5
2
200 м²
€31,815
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Типы недвижимости в Северная Венгрия
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия
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