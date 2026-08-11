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Жилье в Северной Венгрии, Венгрия

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2 объекта найдено
Дом в Балашшадьярмат, Венгрия
Дом
Балашшадьярмат, Венгрия
Площадь 330 000 м²
На продажу выставлена земля сельскохозяйственного назначения, находящаяся в небольшой деревн…
$1,14 млн
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Квартира 3 комнаты в Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
Этаж 1/2
В Эгере, Лайош-Варош, в 7-квартирном жилом доме на улице Матьяша Кирая 111 продается квартир…
$188,070
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Параметры недвижимости в Северной Венгрии, Венгрия

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