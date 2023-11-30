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Жильё в Северная Венгрия, Венгрия

Мишкольц
23
Озд
20
Эгер
17
Hevesi jaras
15
Retsagi jaras
14
Kazincbarcikai jaras
13
Edelenyi jaras
11
Balassagyarmati jaras
10
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202 объекта найдено
Дом 10 комнат в Paradsasvar, Венгрия
Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
€461,556
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Дом 5 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
€275,360
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Дом 9 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 210 м²
€354,034
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Дом 2 комнаты в Рудабанья, Венгрия
Дом 2 комнаты
Рудабанья, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€39,075
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Дом 3 комнаты в Палоташ, Венгрия
Дом 3 комнаты
Палоташ, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 102 м²
€102,014
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Квартира 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€46,371
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Дом 4 комнаты в Мезёкёвешд, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мезёкёвешд, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
We offer for sale an apartment-holiday in excellent condition, 400 meters from the Zsóry Spa…
€106,051
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Дом 3 комнаты в Эделень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€41,095
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€21,210
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Дом 3 комнаты в Vamosgyoerk, Венгрия
Дом 3 комнаты
Vamosgyoerk, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 114 м²
€66,017
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Дом 3 комнаты в Kerecsend, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kerecsend, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€66,282
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Квартира 2 комнаты в Эделень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Эделень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 72 м²
€27,838
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Дом 5 комнат в Vadna, Венгрия
Дом 5 комнат
Vadna, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€66,017
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Дом 6 комнат в Дьёндьёш, Венгрия
Дом 6 комнат
Дьёндьёш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
An exceptionally spacious semi-detached house awaits its new owner in one of Gyöngyös' most …
€156,425
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Дом 9 комнат в Matraszentimre, Венгрия
Дом 9 комнат
Matraszentimre, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
For Sale in Mátraszentimre - Excellent Condition 8-Room House on the Edge of the Forest Qui…
€395,039
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Квартира 3 комнаты в Озд, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€27,838
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Дом 3 комнаты в Poroszlo, Венгрия
Дом 3 комнаты
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
€132,298
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Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
€129,382
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Дом 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€156,425
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Дом 6 комнат в Miskolci jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
A unique property with outstanding features is now available for sale in the exquisite surro…
€235,963
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Дом 3 комнаты в Озд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Озд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€21,210
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Квартира 1 комната в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 1 комната
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 34 м²
€28,899
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Дом 6 комнат в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 6 комнат
Казинцбарцика, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
€144,229
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Дом 3 комнаты в Речк, Венгрия
Дом 3 комнаты
Речк, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
A family house of 90 sqm, 2 rooms + living room + dining room on a plot of 308 sqm is for sa…
€50,348
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Квартира 3 комнаты в Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 61 м²
€66,017
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Дом 2 комнаты в Ноград, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ноград, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€104,990
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Дом 2 комнаты в Salgotarjani jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Salgotarjani jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
€79,273
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Дом 3 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисанана, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€32,080
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Дом 1 комната в Шаруд, Венгрия
Дом 1 комната
Шаруд, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
€42,951
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Дом 5 комнат в Озд, Венгрия
Дом 5 комнат
Озд, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€31,815
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Типы недвижимости в Северная Венгрия

квартиры
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Параметры недвижимости в Северная Венгрия, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
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