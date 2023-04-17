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Купить недвижимость в Кишбер, Венгрия

16 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 44,800
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 98 м²
€ 50,366
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 50,101
Дом 3 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 119,024
Дом 5 комнатв Кишбер, Венгрия
Дом 5 комнат
Кишбер, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 107 м²
€ 105,770
Дом 4 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 87 м²
€ 91,455
Квартира 3 комнатыв Кишбер, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Кишбер, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 95,166
Дом 6 комнатв Кишбер, Венгрия
Дом 6 комнат
Кишбер, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 178 м²
€ 138,640
Дом 4 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кишбер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 78 м²
€ 86,153
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 40 м²
€ 11,929
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 46,390
Дом 2 комнатыв Кишбер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишбер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 26,244
Дом 1 комнатав Кишбер, Венгрия
Дом 1 комната
Кишбер, Венгрия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 127 м²
€ 82,707
Дом 2 ванныхв Кишбер, Венгрия
Дом 2 ванных
Кишбер, Венгрия
2 ванных комнат 143 м² Количество этажей 2
€ 90,292
Дом 3 ванныхв Кишбер, Венгрия
Дом 3 ванных
Кишбер, Венгрия
3 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 152,326
Семейное поместье нескольких поколений !!! Предлагаю на небольшую продажу виноградник площа…
Дом 3 ванныхв Кишбер, Венгрия
Дом 3 ванных
Кишбер, Венгрия
3 ванных комнат 100 м² Количество этажей 2
€ 158,897
На Kisbér на продажу предлагают egy9754 M2 виноградное владение, с винным погребом, всеми не…
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