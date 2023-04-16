Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Центральная Венгрия
медье Пешт
Gödöllő Regional Unit
Ишасег
Купить недвижимость в Ишасег, Венгрия
Очистить
20 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 5 комнат
Ишасег, Венгрия
5 Количество комнат
91 м²
€ 95,166
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
143 м²
€ 174,692
Дом 6 комнат
Ишасег, Венгрия
6 Количество комнат
180 м²
€ 180,259
Дом 9 комнат
Ишасег, Венгрия
9 Количество комнат
3 ванных комнат
190 м²
€ 225,324
Дом 7 комнат
Ишасег, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
162 м²
€ 209,418
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
101 м²
€ 211,804
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 225,297
Дом 5 комнат
Ишасег, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 95,166
Замок
Ишасег, Венгрия
€ 989,000
Мы рады предста…
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
104 м²
€ 172,280
Дом 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 121,940
Вилла 8 комнат
Ишасег, Венгрия
8 Количество комнат
500 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном районе…
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
285 м²
€ 317,574
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 98,082
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 166,209
Дом 1 ванная
Ишасег, Венгрия
1 ванных комнат
185 м²
Количество этажей 1
€ 117,004
На Isaszeg в Ilka Majorban предлагают продать 185 нм, трехкомнатный дом для парней, который …
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 102,148
In Isaszeg centre salesman it 200 nm ones, 5 room ones, 2 ones having a kitchen, 2 fürdőzobá…
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат
80 м²
Количество этажей 3
€ 81,718
Продается чердак Iaszegen, встроенный в 80 кв.м, по индивидуальному заказу, новый семейный д…
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат
209 м²
Количество этажей 2
€ 140,542
Недвижимость под ключ на Исасеге его тихая улица. На нижнем уровне он 94 квадратных метра, …
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 155,043
180 нм один 2 generációnakis комфортабельный, двойной гараж, семейный дом построен в 2000 го…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты