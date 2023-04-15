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Купить недвижимость в Хевиз, Венгрия

99 объектов найдено
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 160,226
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 25 м²
€ 92,257
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 79,979
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 100,308
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 518,928
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 96,831
Дом 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 95,000
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 30 м²
€ 79,979
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м²
€ 334,093
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 96,028
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 187,215
Недалеко от озера,на тихой улице, продается трехкомнатная квартира в центре Хевиза. Площадь …
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 222,016
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 74,629
Квартира 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 81 м²
€ 170,925
Дом 10 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 10 комнат
Хевиз, Венгрия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 416 м²
€ 639,298
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 31 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 173,600
Квартира 1 комнатав Хевиз, Венгрия
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 18 м²
€ 58,580
Дом 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 79,979
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 146,851
Дом 6 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 555,000
Дом 20 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 20 комнат
Хевиз, Венгрия
20 Количество комнат 10 ванных комнат 600 м²
€ 1,300,000
Villa Fortuna is located in the villa district in Hévíz, on a plot of 1022 m2. The orientati…
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 361,110
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 39,856
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 173,868
Дом 19 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 19 комнат
Хевиз, Венгрия
19 Количество комнат 19 ванных комнат 758 м²
€ 1,390,941
Дом 11 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 11 комнат
Хевиз, Венгрия
11 Количество комнат 9 ванных комнат 551 м²
€ 749,000
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 263,476
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