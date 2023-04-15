Купить недвижимость в Хевиз, Венгрия

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Хевиз
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99 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 160,226
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
25 м²
€ 92,257
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 88,004
Квартира 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 79,979
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 100,308
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
220 м²
€ 518,928
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
61 м²
€ 96,831
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 95,000
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
30 м²
€ 79,979
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
205 м²
€ 334,093
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 70,885
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
42 м²
€ 96,028
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 187,215
Недалеко от озера,на тихой улице, продается трехкомнатная квартира в центре Хевиза. Площадь …
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
95 м²
€ 222,016
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 74,629
Квартира 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
81 м²
€ 170,925
Дом 10 комнат
Хевиз, Венгрия
10 Количество комнат
6 ванных комнат
416 м²
€ 639,298
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
31 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 173,600
Квартира 1 комната
Хевиз, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
18 м²
€ 58,580
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 79,979
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 146,851
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
250 м²
€ 555,000
Дом 20 комнат
Хевиз, Венгрия
20 Количество комнат
10 ванных комнат
600 м²
€ 1,300,000
Villa Fortuna is located in the villa district in Hévíz, on a plot of 1022 m2. The orientati…
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
140 м²
€ 361,110
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 39,856
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
144 м²
€ 173,868
Дом 19 комнат
Хевиз, Венгрия
19 Количество комнат
19 ванных комнат
758 м²
€ 1,390,941
Дом 11 комнат
Хевиз, Венгрия
11 Количество комнат
9 ванных комнат
551 м²
€ 749,000
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 263,476
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