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Купить коттедж в Gyori jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 3 ванныхв Bony, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Bony, Венгрия
3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1
€ 160,697
Недалеко от Бёни продается ферма, 2дб с новым зданием, 70 M2/с домом + с 570 M2 конюшнями, н…

Параметры недвижимости в Gyori jaras, Венгрия

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