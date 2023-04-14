Купить коттедж в Gyori jaras, Венгрия

Коттедж 3 ванных Bony, Венгрия 3 ванных комнат 153 м² Количество этажей 1

€ 160,697

Недалеко от Бёни продается ферма, 2дб с новым зданием, 70 M2/с домом + с 570 M2 конюшнями, н…