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Купить квартиру в Северный Альфёльд, Венгрия

Сегед
230
Miskolci jaras
38
Мишкольц
35
Hajduszoboszloi jaras
32
Szolnoki jaras
32
Хайдусобосло
32
Сольнок
31
Egri jaras
21
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993 объекта найдено
Квартира 2 комнатыв Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 68,887
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 55,588
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 87,771
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 89,899
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 37 м²
€ 79,792
Квартира 3 комнатыв Лёринци, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 83,781
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 66,227
Квартира 1 комнатав Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 68,887
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 100,803
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 113,038
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 64 м²
€ 124,475
Квартира 3 комнатыв Пасто, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 110,378
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 190,835
Квартира 1 комнатав Miskolci jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 28 м²
€ 35,906
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 86,441
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 93,064
Квартира 4 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 340,444
Квартира 1 комнатав Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 36 м²
€ 45,189
Квартира 3 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 94,420
Квартира 3 комнатыв Тёрёксентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м²
€ 49,205
Квартира 3 комнатыв Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 52,928
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 130,060
Квартира 1 комнатав Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 29 м²
€ 68,355
Квартира 2 комнатыв Хайдусобосло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 115,698
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 58,248
Квартира 3 комнатыв Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 58,381
Квартира 2 комнатыв Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 41 м²
€ 112,506
Квартира 2 комнатыв Szegedi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 86,441
Квартира 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 34 м²
€ 58,487
Квартира 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 48 м²
€ 110,378

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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