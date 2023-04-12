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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
Квартиры
Купить квартиру в Северный Альфёльд, Венгрия
Сегед
230
Miskolci jaras
38
Мишкольц
35
Hajduszoboszloi jaras
32
Szolnoki jaras
32
Хайдусобосло
32
Сольнок
31
Egri jaras
21
Эгер
21
Ozdi jaras
18
Озд
18
Bekescsabai jaras
8
Gyoengyoesi jaras
5
Jaszberenyi jaras
4
Tiszafueredi jaras
4
Вашарошнаменьский яраш
4
Тисафюред
4
Balmazujvarosi jaras
3
Вашарошнамень
3
Kisvardai jaras
2
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993 объекта найдено
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Квартира 2 комнаты
Miskolci jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 68,887
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 55,588
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
54 м²
€ 87,771
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 89,899
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
37 м²
€ 79,792
Квартира 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
89 м²
€ 83,781
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 66,227
Квартира 1 комната
Szegedi jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
35 м²
€ 68,887
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 100,803
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 113,038
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
64 м²
€ 124,475
Квартира 3 комнаты
Пасто, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 110,378
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 190,835
Квартира 1 комната
Miskolci jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 35,906
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 86,441
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 93,064
Квартира 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
85 м²
€ 340,444
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
36 м²
€ 45,189
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 94,420
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 49,205
Квартира 3 комнаты
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
65 м²
€ 52,928
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
51 м²
€ 130,060
Квартира 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
29 м²
€ 68,355
Квартира 2 комнаты
Хайдусобосло, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
40 м²
€ 115,698
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 58,248
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 58,381
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
41 м²
€ 112,506
Квартира 2 комнаты
Szegedi jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 86,441
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 58,487
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 110,378
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Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия
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