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Жильё в Северный Альфёльд, Венгрия

Debreceni jaras
500
Дебрецен
459
Южный Альфёльд
391
Северная Венгрия
307
Nyiregyhazi jaras
190
Ньиредьхаза
173
Kecskemeti jaras
112
Кечкемет
95
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2 057 объектов найдено
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Матесалька, Венгрия
Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
Комнаты 30
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 170 м²
Количество этажей 2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
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Дом 3 комнаты в Лайошмиже, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€192,014
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Дом 3 комнаты в Варошфёльд, Венгрия
Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€172,523
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Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€97,192
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Дом 5 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
€123,795
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Дом 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€136,964
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Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€78,755
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Дом 7 комнат в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 287 м²
€539,956
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Дом 3 комнаты в Беребёсёрмень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€51,362
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Дом 3 комнаты в Апоштаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
€39,246
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Квартира 3 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€130,380
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Дом 4 комнаты в Ясфеньсару, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€56,630
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Дом 3 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€329,242
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Дом 10 комнат в Paradsasvar, Венгрия
Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 300 м²
€463,572
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Дом 2 комнаты в Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€40,826
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Дом 2 комнаты в Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€25,549
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Квартира 2 комнаты в Bekescsabai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€36,612
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Квартира 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€111,942
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Дом 5 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 170 м²
€276,563
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Дом 2 комнаты в Хайдушамшон, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€65,822
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Дом 2 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 60 м²
€26,076
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Дом 1 комната в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€60,580
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Дом 3 комнаты в Ujkenez, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ujkenez, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€18,174
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Дом 9 комнат в Poroszlo, Венгрия
Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 210 м²
€355,581
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€129,063
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Дом 4 комнаты в Debreceni jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€239,688
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Дом 3 комнаты в Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€35,031
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Дом 4 комнаты в Вашарошнамень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€43,460
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Дом 3 комнаты в Чанадпалота, Венгрия
Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 93 м²
€34,241
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Типы недвижимости в Северный Альфёльд

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Северный Альфёльд, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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