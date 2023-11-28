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Realting.com
Венгрия
Жилая
Северный Альфёльд
Жильё в Северный Альфёльд, Венгрия
Debreceni jaras
500
Дебрецен
459
Южный Альфёльд
391
Северная Венгрия
307
Nyiregyhazi jaras
190
Ньиредьхаза
173
Kecskemeti jaras
112
Кечкемет
95
Hajduszoboszloi jaras
91
Tiszafueredi jaras
65
Хайдусобосло
59
Szegedi jaras
56
Balmazujvarosi jaras
54
Bekescsabai jaras
53
Kisvardai jaras
53
Вашарошнаменьский яраш
48
Сегед
48
Ozdi jaras
44
Хайдушамшон
41
Тисафюред
40
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2 057 объектов найдено
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Дом 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Матесалька, Венгрия
30
3
1 170 м²
2
In a popular residential area of Mátészalka, a modern family house built in 1995, with brick…
€466,000
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Дом 3 комнаты
Лайошмиже, Венгрия
3
1
86 м²
€192,014
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Дом 3 комнаты
Варошфёльд, Венгрия
3
1
101 м²
€172,523
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Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
86 м²
€97,192
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Дом 5 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
5
2
110 м²
€123,795
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Дом 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€136,964
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Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€78,755
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Дом 7 комнат
Debreceni jaras, Венгрия
7
3
287 м²
€539,956
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Дом 3 комнаты
Беребёсёрмень, Венгрия
3
1
120 м²
€51,362
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Дом 3 комнаты
Апоштаг, Венгрия
3
1
66 м²
€39,246
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Квартира 3 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
3
1
70 м²
€130,380
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Дом 4 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
4
1
120 м²
€56,630
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Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3
1
130 м²
€329,242
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Дом 10 комнат
Paradsasvar, Венгрия
10
9
300 м²
€463,572
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Дом 2 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
2
1
46 м²
€40,826
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Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2
1
45 м²
€25,549
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Квартира 2 комнаты
Bekescsabai jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€36,612
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Квартира 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
1
40 м²
€111,942
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Дом 5 комнат
Poroszlo, Венгрия
5
5
170 м²
€276,563
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Дом 2 комнаты
Хайдушамшон, Венгрия
2
1
45 м²
€65,822
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Дом 2 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
2
60 м²
€26,076
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Дом 1 комната
Debreceni jaras, Венгрия
1
1
30 м²
€78,755
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Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
54 м²
€60,580
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Дом 3 комнаты
Ujkenez, Венгрия
3
1
75 м²
€18,174
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Дом 9 комнат
Poroszlo, Венгрия
9
8
210 м²
€355,581
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Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
1
86 м²
€129,063
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Дом 4 комнаты
Debreceni jaras, Венгрия
4
2
160 м²
€239,688
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Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
3
1
74 м²
€35,031
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Дом 4 комнаты
Вашарошнамень, Венгрия
4
1
130 м²
€43,460
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Дом 3 комнаты
Чанадпалота, Венгрия
3
1
93 м²
€34,241
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Типы недвижимости в Северный Альфёльд
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