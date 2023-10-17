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Квартиры в Центрально-Задунайский край, Венгрия

Секешфехервар
113
Гардонь
98
Esztergomi jaras
59
Veszpremi jaras
52
Tatabanyai jaras
48
Балатонфюред
48
Татабанья
48
Веспрем
47
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3 343 объекта найдено
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Этаж 3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Квартира 1 комната в Орослань, Венгрия
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€37,275
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€122,109
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€129,821
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€123,265
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€102,571
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,477
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€196,665
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€58,197
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€122,916
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€90,311
Квартира 4 комнаты в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 109 м²
€164,319
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€105,837
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€222,283
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
€1,16 млн
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€116,421
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
€124,209
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€68,574
Квартира 2 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€68,124
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 103 м²
€410,028
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€186,055
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
€92,640
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€155,003
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€116,446
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€105,837
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€147,044
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€114,396
Квартира 2 комнаты в Варпалота, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€62,211
Квартира 2 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€56,556
Квартира 2 комнаты в Дунауйварош, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€53,728

Типы недвижимости в Центрально-Задунайский край

двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Центрально-Задунайский край, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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