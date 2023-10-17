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Realting.com
Жилая
Венгрия
Центрально-Задунайский край
Квартиры
Квартиры в Центрально-Задунайский край, Венгрия
Секешфехервар
113
Гардонь
98
Esztergomi jaras
59
Veszpremi jaras
52
Tatabanyai jaras
48
Балатонфюред
48
Татабанья
48
Веспрем
47
Эстергом
44
Balatonalmadi jaras
30
Bicskei jaras
29
Dunaujvarosi jaras
29
Papai jaras
28
Папа
28
Бичке
25
Тапольца
23
Ajkai jaras
15
Tatai jaras
6
Тата
6
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3 343 объекта найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Будапешт, Венгрия
5
3
123 м²
3/3
A fully renovated 2 in 1, high-class, elegant apartment is looking for a new owner in downto…
€349,000
Рекомендовать
Квартира 1 комната
Орослань, Венгрия
1
1
36 м²
€37,275
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
63 м²
€122,109
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
4
1
68 м²
€129,821
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
74 м²
€123,265
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€102,571
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
76 м²
Convertible into 3 bedrooms or 2 apartments in a standing gallery apartment! The apartment …
€139,477
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
68 м²
€196,665
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
52 м²
€58,197
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
41 м²
€122,916
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
51 м²
€90,311
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты
Szekesfehervari jaras, Венгрия
4
1
109 м²
€164,319
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
57 м²
€105,837
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
71 м²
€222,283
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
2
98 м²
€1,16 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
50 м²
€116,421
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
2
90 м²
€124,209
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€68,574
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€68,124
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
103 м²
€410,028
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
46 м²
€186,055
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
57 м²
€92,640
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
3
1
68 м²
€155,003
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
38 м²
€116,446
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
51 м²
€105,837
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
49 м²
€147,044
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
48 м²
€114,396
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Варпалота, Венгрия
2
1
53 м²
€62,211
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Будапешт, Венгрия
2
1
48 м²
€56,556
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Дунауйварош, Венгрия
2
1
53 м²
€53,728
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