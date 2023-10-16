Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. медье Баранья
  5. Квартиры

Квартиры в медье Баранья, Венгрия

Pecsi jaras
331
Печ
311
Komloi jaras
33
Комло
33
Kozarmisleny
18
Шиклошский яраш
11
Мохач
9
Мохачский яраш
9
Показать больше
Квартира В архив
Очистить
392 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€127,638
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€66,526
Квартира 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€40,999
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€100,305
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€77,330
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€53,634
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€69,105
Квартира 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€64,206
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€46,156
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€128,927
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€66,784
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€283,613
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€154,712
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€141,820
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€120,933
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€231,810
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€51,313
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€87,412
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€71,941
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€53,891
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€128,669
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€73,488
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 163 м²
€175,083
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€59,306
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€34,810
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€95,148
Квартира 5 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 5 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
€167,579
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€72,199
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
€95,148
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€82,513

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти