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Жильё в медье Баранья, Венгрия

Печ
542
Шиклошский яраш
77
Komloi jaras
60
Мохачский яраш
54
Комло
45
Kozarmisleny
39
Харкань
33
Pecsvaradi jaras
30
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963 объекта найдено
Дом 7 комнат в Печварад, Венгрия
Дом 7 комнат
Печварад, Венгрия
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
€48,992
Дом 5 комнат в Надькозар, Венгрия
Дом 5 комнат
Надькозар, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
€244,703
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€127,638
Дом 6 комнат в Салатнак, Венгрия
Дом 6 комнат
Салатнак, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
€77,356
Дом 1 комната в Pogany, Венгрия
Дом 1 комната
Pogany, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€38,652
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 39 м²
€66,526
Квартира 1 комната в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 30 м²
€40,999
Дом 3 комнаты в Шелье, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шелье, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€46,414
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€100,305
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€77,330
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€53,634
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€69,105
Квартира 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€64,206
Квартира 2 комнаты в Комло, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Комло, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€46,156
Дом 4 комнаты в Мадьярсек, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мадьярсек, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
€309,424
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€128,927
Дом 3 комнаты в Вокань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Вокань, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
€118,613
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€66,784
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
€283,613
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€154,712
Дом 2 комнаты в Шиклошский яраш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шиклошский яраш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€19,339
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€141,820
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€120,933
Дом 3 комнаты в Шиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Шиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€97,984
Дом 2 комнаты в Надьпалл, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьпалл, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€45,124
Квартира 4 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 123 м²
€231,810
Дом 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 134 м²
€335,184
Дом 8 комнат в Pecsi jaras, Венгрия
Дом 8 комнат
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 440 м²
€514,418
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€51,313
Квартира 2 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
€87,412

Типы недвижимости в медье Баранья

квартиры
дома

Параметры недвижимости в медье Баранья, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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