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Квартиры в медье Бач-Кишкун, Венгрия

Kecskemeti jaras
97
Кечкемет
93
Bajai jaras
9
Байя
9
Лайошмиже
4
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108 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€74,778
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
€100,305
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€159,869
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
€81,997
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€75,551
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
€193,132
Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 172 м²
€229,490
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€71,683
Квартира 1 комната в Байя, Венгрия
Квартира 1 комната
Байя, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€167,605
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€68,847
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€75,551
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€71,941
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€61,627
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 49 м²
€64,206
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 55 м²
€87,412
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
€69,363
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€103,116
Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
€51,545
Квартира 4 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 88 м²
€163,737
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 101 м²
€89,991
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€135,631
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€64,206
Квартира 2 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€84,834
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€83,545
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
€231,810
Квартира 3 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€79,909
Квартира 1 комната в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
€51,545
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€64,463
Квартира 2 комнаты в Kecskemeti jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€64,438
Квартира 3 комнаты в Байя, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Байя, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€154,197

Параметры недвижимости в медье Бач-Кишкун, Венгрия

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
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