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Купить таунхаус во Франции

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8 объектов найдено
Таунхаус 3 спальнив Avignon, Франция
Таунхаус 3 спальни
Avignon, Франция
4 Количество комнат
Цена по запросу
Таунхаус 6 спаленв Dorat, Франция
Таунхаус 6 спален
Dorat, Франция
10 Количество комнат 340 м²
Цена по запросу
В известном своим великолепном собором городке Ле Дора, с развитой инфраструктурой, красивый…
Таунхаус 5 спаленв Париж, Франция
Таунхаус 5 спален
Париж, Франция
350 м²
€ 3,900,000
Семейный таунхаус располагается рядом с парком Монсо в Париже. Парк Монсо расположен в 8-ом …
Таунхаус 5 спаленв Париж, Франция
Таунхаус 5 спален
Париж, Франция
350 м²
€ 3,700,000
Роскошный таунхаус площадью 350 кв. м. находится в столице Франции – Париже. Дом имеет богат…
Таунхаус 4 спальнив Париж, Франция
Таунхаус 4 спальни
Париж, Франция
250 м²
€ 2,430,000
Прекрасный таунхаус расположен в 16 округе Парижа, на знаменитой авеню Фош. Дом находится в …
Таунхаус 4 спальнив Биарриц, Франция
Таунхаус 4 спальни
Биарриц, Франция
210 м²
€ 995,000
Прекрасный таунхаус располагается в центре города Биарриц. Объект недвижимости построен в 20…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
230 м²
€ 1,525,000
Прекрасный таунхаус в городе Биарриц. Планировка объекта недвижимости состоит из 6 спален, в…
Таунхаус 6 спаленв Биарриц, Франция
Таунхаус 6 спален
Биарриц, Франция
180 м²
€ 900,000
Очаровательный таунхаус в самом сердце города Биарриц во Франции. Жилая площадь занимает 180…

Параметры недвижимости во Франции

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недорогая
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