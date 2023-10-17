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Квартиры в Stains, Франция

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10 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 58 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€245,687
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€255,924
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€260,473
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€265,023
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€280,947
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€269,573
Квартира 2 комнаты в Stains, Франция
Квартира 2 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€285,497
Квартира в Stains, Франция
Квартира
Stains, Франция
Площадь 900 м²
Côté Parc PROCHAINEMENT à Stains ! Sepimo vous propose « Côté Parc », sa nouvelle réalisatio…
€500,000
Квартира 3 комнаты в Stains, Франция
Квартира 3 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: немедленноSARCELLES-VILLAGE - сердце деревни Расположенный в 15 километр…
€268,600
Квартира 3 комнаты в Stains, Франция
Квартира 3 комнаты
Stains, Франция
Комнаты 3
Площадь 66 м²
Дата сдачи объекта: немедленноSARCELLES-VILLAGE - сердце деревни Расположенный в 15 километр…
€263,500

Параметры недвижимости в Stains, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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