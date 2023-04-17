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Купить квартиру в Савойя, Франция

Courchevel
2
Альбервиль
2
Квартира В архив
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2 объекта найдено
Квартира 1 спальняв Альбервиль, Франция
Квартира 1 спальня
Альбервиль, Франция
40 м²
€ 620,000
Великолепный апартамент расположен рядом со склоном Bellecôte в Куршевеле. Очаровательный ап…
Квартира 3 спальнив Альбервиль, Франция
Квартира 3 спальни
Альбервиль, Франция
85 м²
€ 1,750,000
Прекрасный апартамент в традиционном стиле с панорамным видом на горы расположен в Куршевеле…

Параметры недвижимости в Савойя, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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