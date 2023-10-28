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Дома в Lyon, Франция

шале
9
1 объект найдено
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Lyon, Франция
Замок 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Lyon, Франция
Количество спален 8
Площадь 620 м²
Замок идеально расположен в городке Ле-Кот-д'Аре в 30 минутах от Лиона в очаровательной дере…
€1,98 млн

Параметры недвижимости в Lyon, Франция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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