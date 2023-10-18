ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Особняк
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Франция
Le Blanc-Mesnil
Квартиры
Квартиры в Le Blanc-Mesnil, Франция
Квартира
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 комнаты с подвалом
Casson, Франция
2
39 м²
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2023 Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
€211,767
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Ницца, Франция
9
1 000 м²
Столица Лазурного берега, Ницца, является идеальным воплощением нежного образа жизни: синего…
€15,94 млн
Рекомендовать
Вилла с видом на море
Лазурный Берег и Прованс, Франция
240 м²
Франция Лазурный берег Вилла в Каннах Супер Канны! Восхитительный …
€5,52 млн
Рекомендовать
Вилла 6 спален
La Garde-Freinet, Франция
6
395 м²
Ссылка. 092020 - 018 - Расположенный на замечательной территории, находясь недалеко от дерев…
€2,27 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Ле-Канне, Франция
4
289 м²
Beautiful villa from the 1950s in Art Deco style, renovated in contemporary with large volum…
€1,87 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Канны, Франция
5
431 м²
Канны Калифорния: & # 13; Расположенный в престижном районе Калифорнии, наслаждаясь волшеб…
€12,87 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты
Лилль, Франция
3
63 м²
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2024 Terra Verde является примером того, как тщательно продум…
€254,120
Рекомендовать
Шале 5 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция, Франция
5
250 м²
Старинный особняк в регионе Нормандия. Нормандия – это одна из самых романтических и популяр…
€843,408
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
Мужен, Франция
4
220 м²
The simple and pure lines, the architectural details such as the monumental glass entrance, …
€2,24 млн
Рекомендовать
Вилла 9 спален
Grasse, Франция
9
Joint agent. In its enchanting park with French gardens, numerous olive trees and Mediterran…
€8,25 млн
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты
Метрополия Франции, Франция
2
60 м²
Broceliande À deux pas du centre-ville de Villeneuve-Tolosane, la résidence Brocéliande pren…
€230,590
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Париж, Франция
3
3
280 м²
Апартаменты располагаются на 2-м этаже выдающегося здания, площадью 280 кв. Квартира находит…
€3,93 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL