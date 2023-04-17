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Купить недвижимость в Гар, Франция

Nimes
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10 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 62 м²
€ 243,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 2 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 59 м²
€ 169,000
Дата сдачи объекта: немедленно  Etoile Hoche отличается своей решительно современной архитек…
Квартира 2 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 2 комнаты
Nimes, Франция
2 Количество комнат 39 м²
€ 159,800
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 261,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 67 м²
€ 239,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 66 м²
€ 229,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 58 м²
€ 235,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 74 м²
€ 269,000
Дата сдачи объекта: 2 квартал 2022  ЦЕНТР ГОРОДА, ПРИВИЛЕГИЯ... Если и есть какая-то привиле…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 75 м²
€ 254,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…
Квартира 3 комнатыв Nimes, Франция
Квартира 3 комнаты
Nimes, Франция
3 Количество комнат 68 м²
€ 253,000
Дата сдачи объекта: 1 квартал 2022  Рядом с аллеями Жана Жореса, в двух шагах от всех удобст…

Параметры недвижимости в Гар, Франция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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