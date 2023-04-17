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Купить недвижимость в Carquefou, Франция

10 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 233,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 42 м²
€ 241,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 38 м²
€ 220,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 325,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 57 м²
€ 310,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 45 м²
€ 247,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 344,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 3 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 3 комнаты
Carquefou, Франция
3 Количество комнат 64 м²
€ 280,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
Квартира 2 комнатыв Carquefou, Франция
Квартира 2 комнаты
Carquefou, Франция
2 Количество комнат 44 м²
€ 245,000
Дата сдачи объекта: 4 квартал 2024    Новая резиденция в городской среде, переосмысленная и …
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