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Квартиры в Антиб, Франция

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4 объекта найдено
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с видом на море, с террасой, с садом
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Количество этажей 5
Новые квартиры с видом на море в Жуан ле Пен, Антиб, Лазурный Берег, Франция Современный жи…
€395,000
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool в Антиб, Франция
Квартира 2 спальни с террасой, с садом, с Pool
Антиб, Франция
Комнаты 3
Площадь 61 м²
Количество этажей 4
Новый жилой комплекс в 800 м от пляжа, Антиб, Лазурный Берег, Франция В центре комплекса ме…
€487,500
Пентхаус 4 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 4 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 4
Площадь 144 м²
Продается семейная квартира для ремонта 144 м ² с террасой 48 м ² в Жуан-ле-Пен. Это на верх…
€852,000
Пентхаус 3 спальни в Антиб, Франция
Пентхаус 3 спальни
Антиб, Франция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Это новое строительство имеет только шесть этажей, и вы можете жить в одной из квартир на ве…
€820,000
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