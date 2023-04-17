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Купить шале в Альбервиль, Франция

Courchevel
6
Шале В архив
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8 объектов найдено
Шале 4 спальнив Les Allues, Франция
Шале 4 спальни
Les Allues, Франция
3 ванных комнат
€ 1,280,000
LES 3 VALLEES: ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ДОМАНИЯ Эта программа будет построена в районе Лайтеле, в Мери…
Шале 4 спальнив Tignes, Франция
Шале 4 спальни
Tignes, Франция
4 ванных комнат
€ 4,104,000
13 Шале 13 ДИЗАЙНЕРОВ ОДИН ШАЛЕТ, ОДИН ДИЗАЙНЕР, ОДИН ИЗ РАБОТЫ ИСКУССТВА 13 шале, 13 извест…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
273 м²
€ 4,000,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
204 м²
€ 3,060,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 5 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 5 спален
Альбервиль, Франция
225 м²
€ 3,260,000
Новый проект поселка шале расположен в Куршевеле 1650, Франция. Комплекс представляет собой …
Шале 3 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 3 спальни
Альбервиль, Франция
327 м²
€ 3,780,000
Современное шале расположено в частном и тихом жилом районе Куршевель Вилладж, Куршевель 155…
Шале 6 спаленв Альбервиль, Франция
Шале 6 спален
Альбервиль, Франция
366 м²
€ 11,500,000
Превосходное шале, расположенное в Куршевеле 1850, с 6 просторными спальнями, одна из которы…
Шале 4 спальнив Альбервиль, Франция
Шале 4 спальни
Альбервиль, Франция
240 м²
€ 4,500,000
Роскошное шале расположено у подножья горнолыжных склонов в Куршевеле, Франция. Шале в тради…

Параметры недвижимости в Альбервиль, Франция

с видом на горы
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