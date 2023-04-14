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Финляндия
Материковая Финляндия
Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии
Купить недвижимость в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия
Saarijaervi-Viitasaari
13
Seinaejoen seutukunta
13
Валкеакоски
13
Keuruun seutukunta
10
Тампере
10
Suolahti
9
Ювяскюля
9
Jakobstadsregionen
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Vaasa sub-region
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Мянття
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Виррат
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Lounais-Pirkanmaan seutukunta
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Йямсянкоски
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Jaerviseudun seutukunta
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231 объект найдено
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Квартира
Sarkkila, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартира
Карстула, Финляндия
€ 33,353
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартира
Komsi, Финляндия
€ 32,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехком…
Квартира
Viiala, Финляндия
€ 21,250
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Четырехко…
Квартира
Мянття, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухком…
Дом
Кихниё, Финляндия
€ 28,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира
Toijala, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Nyyssaenniemi, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 3 спальни
Vastamaeki, Финляндия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
118 м²
1/2 Этаж
€ 315,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Валкеакоски, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом
Torkkola, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Квартира
Laukeela, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
1/1 Этаж
€ 199,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
1/1 Этаж
€ 289,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Нокиа, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
2/7 Этаж
€ 214,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус
Юлёярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одноком…
Квартира
Jyvaeskylae sub-region, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира
Krakholmen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 4 спальни
Oriveden asema, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
113 м²
1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
2/4 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня
Tampereen seutukunta, Финляндия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
1/3 Этаж
€ 169,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни
Tyry, Финляндия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
106 м²
1/2 Этаж
€ 145,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
2/6 Этаж
€ 229,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни
Нокиа, Финляндия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
98 м²
1/1 Этаж
€ 319,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни
Tampereen seutukunta, Финляндия
4 Количество комнат
95 м²
1/2 Этаж
€ 150,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира
Lusankylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Одн…
Дом
Pollari, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Таунхаус
Тохолампи, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Дом
Kantlax, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
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Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Западной и Внутренней Финляндии, Финляндия
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