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Жильё в Vaajakoski, Финляндия

дома
3
5 объектов найдено
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 240 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$306,537
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 2 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 2 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Этаж 3/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$80,768
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 4 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Дом 4 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 95 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$297,989
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Дом 7 комнат в Vaajakoski, Финляндия
Дом 7 комнат
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$497,254
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Квартира 3 комнаты в Vaajakoski, Финляндия
Квартира 3 комнаты
Vaajakoski, Финляндия
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$124,686
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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