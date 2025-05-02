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Виллы в Sirkka, Финляндия

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 5 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 116 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$817,962
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 6 комнат в Киттиля, Финляндия
Вилла 6 комнат
Киттиля, Финляндия
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 181 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$524,624
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Вилла 4 комнаты в Киттиля, Финляндия
Вилла 4 комнаты
Киттиля, Финляндия
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
$789,757
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
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