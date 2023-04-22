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Жильё в Raahen seutukunta, Финляндия

Раахе
9
Виханти
4
Pattijoki
3
Пюхяйоки
1
34 объекта найдено
Дом 3 спальни в Раахе, Финляндия
Дом 3 спальни
Раахе, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м² 1/1 Этаж
€ 209,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м² 1/3 Этаж
€ 139,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Дом 2 спальни
Saloinen, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 2/2 Этаж
€ 274,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальня в Saloinen, Финляндия
Квартира 1 спальня
Saloinen, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м² 2/2 Этаж
€ 49,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира в Saloinen, Финляндия
Квартира
Saloinen, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для п…
Таунхаус в Виханти, Финляндия
Таунхаус
Виханти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом в Etelaenkylae, Финляндия
Дом
Etelaenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом с д…
Дом в Piehinki, Финляндия
Дом
Piehinki, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Дом для…
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м² 1/1 Этаж
€ 89,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаус в Виханти, Финляндия
Таунхаус
Виханти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Дом в Виханти, Финляндия
Дом
Виханти, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Ряд…
Квартира 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Квартира 2 спальни
Saloinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 3/3 Этаж
€ 67,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом в Раахе, Финляндия
Дом
Раахе, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартира 1 спальня в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 1 спальня
Etelaenkylae, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м² 1/1 Этаж
€ 57,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Раахе, Финляндия
Дом 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 71 м² 1/1 Этаж
€ 189,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м² 1/1 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Виханти, Финляндия
Дом 2 спальни
Виханти, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м² 1/1 Этаж
€ 39,500
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Юппяри, Финляндия
Дом 3 спальни
Юппяри, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 82,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Дом 2 спальни
Saloinen, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² 1/1 Этаж
€ 159,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 2 спальни в Saloinen, Финляндия
Дом 2 спальни
Saloinen, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м² 1/1 Этаж
€ 62,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Дом 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м² 2/2 Этаж
€ 65,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 2 спальни
Раахе, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/1 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Раахе, Финляндия
Квартира 3 спальни
Раахе, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м² 1/2 Этаж
€ 194,900
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 3 спальни в Etelaenkylae, Финляндия
Квартира 3 спальни
Etelaenkylae, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м² 1/1 Этаж
€ 250,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальни в Saloinen, Финляндия
Дом 4 спальни
Saloinen, Финляндия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 196 м² 1/2 Этаж
€ 329,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Raahen seutukunta, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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