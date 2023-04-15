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Купить недвижимость в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

Kemi-Tornion seutukunta
52
Кеми
21
Торнио
19
Rovaniemen seutukunta
12
Tunturi-Lapin seutukunta
7
Киттиля
7
Sirkka
6
Район Восточная Лапландия
6
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81 объект найдено
Дом 4 спальнив Киттиля, Финляндия
Дом 4 спальни
Киттиля, Финляндия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 164 м² 1/3 Этаж
€ 980,000
В предварительном маркетинге, кататься на лыжах в двухквартирных апартаментах рядом с Левин …
Таунхаусв Ahola, Финляндия
Таунхаус
Ahola, Финляндия
€ 33,000
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Квартира 2 спальнив Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² 2/4 Этаж
€ 219,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Таунхаусв Кеми, Финляндия
Таунхаус
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Дом 2 спальнив Тервола, Финляндия
Дом 2 спальни
Тервола, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м² 1/2 Этаж
€ 79,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Трехкомна…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Квартира 1 спальняв Киттиля, Финляндия
Квартира 1 спальня
Киттиля, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м² 2/3 Этаж
€ 195,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Saarenkylae, Финляндия
Квартира
Saarenkylae, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Дом 5 спаленв Киттиля, Финляндия
Дом 5 спален
Киттиля, Финляндия
7 Количество комнат 4 ванных комнат 172 м² 1/3 Этаж
€ 790,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 3 спальнив Торнио, Финляндия
Дом 3 спальни
Торнио, Финляндия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м² 1/1 Этаж
€ 297,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В т…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В р…
Дом 3 спальнив Юли-Раумо, Финляндия
Дом 3 спальни
Юли-Раумо, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м² 1/1 Этаж
€ 132,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Дом 4 спальнив Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Дом 4 спальни
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м² 1/1 Этаж
€ 230,000
Дом на две семьи в уютном жилом районе Венниваара г Рованиеми. Построен в 2019 году. Квартир…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Двухкомна…
Квартирав Кемиярви, Финляндия
Квартира
Кемиярви, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Домв Кеми, Финляндия
Дом
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! В г…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Про…
Квартирав Кеми, Финляндия
Квартира
Кеми, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Это…
Квартирав Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Квартира
Rovaniemen seutukunta, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Аукцион…
Квартирав Торнио, Финляндия
Квартира
Торнио, Финляндия
Цена по запросу
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Однокомна…
Дом 4 спальнив Kylaejoki, Финляндия
Дом 4 спальни
Kylaejoki, Финляндия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 172 м² 2/2 Этаж
€ 230,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 52 м² 2/3 Этаж
€ 129,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Киттиля, Финляндия
Квартира 2 спальни
Киттиля, Финляндия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 57 м² 1/2 Этаж
€ 337,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 1 спальняв Торнио, Финляндия
Квартира 1 спальня
Торнио, Финляндия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м² 2/4 Этаж
€ 128,400
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.

Параметры недвижимости в Агентство регионального управления Лапландии, Финляндия

с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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