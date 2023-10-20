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Дома в Город Пула, Хорватия
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26 объектов найдено
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Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
460 м²
2
Эта красивая вилла продается в одном из самых востребованных мест города Пула, в тупике и в …
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
4
250 м²
3
Дом расположен в самом центре Пулы, в переулке, в более тихой части Греговицы. Благодаря сво…
€674,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
4
350 м²
4
Продается полностью отремонтированный и оборудованный дом для отдыха с бассейном и большим л…
€520,000
Рекомендовать
Дом 9 спален
Город Пула, Хорватия
9
501 м²
Продается красивый современный дом для отдыха площадью 500 м2 в привлекательном месте крупне…
€1,30 млн
Рекомендовать
Дом 7 спален
Город Пула, Хорватия
7
208 м²
1
Современная вилла площадью 208 м² расположена недалеко от центра Пулы на участке площадью 45…
€721,000
Рекомендовать
Дом 8 спален
Город Пула, Хорватия
8
338 м²
2
На благоустроенном участке общей площадью 993 м2 в тихой и изолированной части города распол…
€750,000
Рекомендовать
Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
350 м²
2
Эта вилла расположена в самой привлекательной части Пулы, Песчана Увала, известной своими бе…
€2,00 млн
Рекомендовать
Дом 12 спален
Город Пула, Хорватия
12
500 м²
3
Эта красивая вилла расположена на Вели Врх, на тупиковой тихой улице. Вилла расположена на у…
€1,50 млн
Рекомендовать
Дом 12 спален с Vtoraya liniya
Город Пула, Хорватия
12
497 м²
3
В Песчана Увала, одном из известных туристических районов Пулы, находится эта красивая вилла…
€1,56 млн
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
2
120 м²
1
В тихом пригороде Пулы, Шикичи, на тихой улице продается недавно построенный (2022 г.) совре…
€468,000
Рекомендовать
Дом
Город Пула, Хорватия
52 м²
Продается дом, расположенный на Веруде, в привлекательном месте Пулы. Помимо 52 м2 жилой пло…
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
148 м²
Продается отдельно стоящий одноэтажный дом, расположенный на Бусолеро, в тихом месте, в посл…
€495,000
Рекомендовать
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
4
148 м²
2
В центре Шишана продается красивый каменный дом площадью 148 м2, занимающий два этажа. На пе…
€399,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
260 м²
Песчана Увала, самая привлекательная часть муниципалитета Медулин, полна современных вилл и …
€2,80 млн
Рекомендовать
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Город Пула, Хорватия
8
9
504 м²
CROATIA, ISTRIA, MEDULIN Luxury apartment house with pool and jacuzzi In the immediate vic…
€1,46 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
5
320 м²
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
5
6
250 м²
€890,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
3
4
206 м²
€850,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
7
7
400 м²
€2,00 млн
Рекомендовать
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
8
2
650 м²
€399,000
Рекомендовать
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Город Пула, Хорватия
7
7
400 м²
Пула - это приморский город с хорошо защищенной гаванью, усаженным пляжем и римскими останка…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
4
2
Продается прекрасное имение, расположенное в живописном городке в пригороде Пулы. Имение сос…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Город Пула, Хорватия
6
4
2
Продается красивая вилла с видом на море в окрестностях Пулы. Вилла состоит из трех этажей, …
€3,25 млн
Рекомендовать
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
12
7
3
Продается новая вилла с видом на море, располпженная в резиденциальной зоне гю Пула. Вилла и…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Город Пула, Хорватия
5
4
1
Продается красивая вилла с бассейном, расположенная в тихой бухте недалеко от Пулы, всего в …
€1,88 млн
Рекомендовать
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
6
5
PULA Новый дом в красивом месте с 270м2 жилой площади ISTRIA – ХОРВАТИЯ Продается большое ж…
€680,000
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Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
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