Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Хорватия
  4. Город Пула
  5. Дома

Дома в Город Пула, Хорватия

виллы
9
26 объектов найдено
Дом 5 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 460 м²
Количество этажей 2
Эта красивая вилла продается в одном из самых востребованных мест города Пула, в тупике и в …
€1,50 млн
Дом 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Дом расположен в самом центре Пулы, в переулке, в более тихой части Греговицы. Благодаря сво…
€674,000
Дом 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 4
Продается полностью отремонтированный и оборудованный дом для отдыха с бассейном и большим л…
€520,000
Дом 9 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 9 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 9
Площадь 501 м²
Продается красивый современный дом для отдыха площадью 500 м2 в привлекательном месте крупне…
€1,30 млн
Дом 7 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 7 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 7
Площадь 208 м²
Количество этажей 1
Современная вилла площадью 208 м² расположена недалеко от центра Пулы на участке площадью 45…
€721,000
Дом 8 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 8 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Площадь 338 м²
Количество этажей 2
На благоустроенном участке общей площадью 993 м2 в тихой и изолированной части города распол…
€750,000
Дом 5 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 5 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Эта вилла расположена в самой привлекательной части Пулы, Песчана Увала, известной своими бе…
€2,00 млн
Дом 12 спален в Город Пула, Хорватия
Дом 12 спален
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 500 м²
Количество этажей 3
Эта красивая вилла расположена на Вели Врх, на тупиковой тихой улице. Вилла расположена на у…
€1,50 млн
Дом 12 спален с Vtoraya liniya в Город Пула, Хорватия
Дом 12 спален с Vtoraya liniya
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Площадь 497 м²
Количество этажей 3
В Песчана Увала, одном из известных туристических районов Пулы, находится эта красивая вилла…
€1,56 млн
Дом 2 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 2 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
В тихом пригороде Пулы, Шикичи, на тихой улице продается недавно построенный (2022 г.) совре…
€468,000
Дом в Город Пула, Хорватия
Дом
Город Пула, Хорватия
Площадь 52 м²
Продается дом, расположенный на Веруде, в привлекательном месте Пулы. Помимо 52 м2 жилой пло…
€350,000
Дом 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 148 м²
Продается отдельно стоящий одноэтажный дом, расположенный на Бусолеро, в тихом месте, в посл…
€495,000
Дом 4 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 4 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 4
Площадь 148 м²
Количество этажей 2
В центре Шишана продается красивый каменный дом площадью 148 м2, занимающий два этажа. На пе…
€399,000
Дом 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Дом 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Комнаты 3
Площадь 260 м²
Песчана Увала, самая привлекательная часть муниципалитета Медулин, полна современных вилл и …
€2,80 млн
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Город Пула, Хорватия
Дом 8 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Город Пула, Хорватия
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 504 м²
CROATIA, ISTRIA, MEDULIN Luxury apartment house with pool and jacuzzi In the immediate vic…
€1,46 млн
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 320 м²
€2,25 млн
Вилла 5 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 5 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 250 м²
€890,000
Вилла 3 спальни в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни
Город Пула, Хорватия
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 206 м²
€850,000
Вилла 7 спален в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
€2,00 млн
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Особняк 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 650 м²
€399,000
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Город Пула, Хорватия
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Пула - это приморский город с хорошо защищенной гаванью, усаженным пляжем и римскими останка…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается прекрасное имение, расположенное в живописном городке в пригороде Пулы. Имение сос…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море в Город Пула, Хорватия
Вилла 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Город Пула, Хорватия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Продается красивая вилла с видом на море в окрестностях Пулы. Вилла состоит из трех этажей, …
€3,25 млн
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Вилла 7 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 7
Количество этажей 3
Продается новая вилла с видом на море, располпженная в резиденциальной зоне гю Пула. Вилла и…
€2,00 млн
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Город Пула, Хорватия
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Город Пула, Хорватия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
Продается красивая вилла с бассейном, расположенная в тихой бухте недалеко от Пулы, всего в …
€1,88 млн
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Город Пула, Хорватия
Таунхаус 6 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Город Пула, Хорватия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
PULA Новый дом в красивом месте с 270м2 жилой площади ISTRIA – ХОРВАТИЯ Продается большое ж…
€680,000

Параметры недвижимости в Город Пула, Хорватия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти