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Дома в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
11
73 объекта найдено
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 592 м²
€ 360,248
Дом в Дегтярёвка, Беларусь
Дом
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 35 м²
€ 155,043
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 263 м²
€ 159,604
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 119 м²
€ 114,003
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 38 м²
€ 20,064
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 253 м²
€ 433,210
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 82 м²
€ 72,870
Дом в Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
Площадь 167 м²
€ 54,630
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 28,273
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 24 м²
€ 16,416
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 91 м²
€ 77,522
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 65 м²
€ 9,120
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 133 м²
€ 177,844
Коттедж в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Коттедж
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 174 м²
€ 214,325
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
€ 16,325
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 273 м²
€ 206,117
Коттедж в Тарасово, Беларусь
Коттедж
Тарасово, Беларусь
Площадь 200 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 186 м²
€ 199,732
Коттедж в Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
Площадь 426 м²
€ 629,294
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 40 м²
€ 63,841
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 230 м²
€ 153,219
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 48 м²
€ 19,152
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 52 м²
€ 31,465
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 53 м²
€ 12,677
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 145 м²
€ 114,003
Дом в Ратомка, Беларусь
Дом
Ратомка, Беларусь
Площадь 91 м²
€ 82,082
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 160 м²
€ 86,642
Дом в Дегтярёвка, Беларусь
Дом
Дегтярёвка, Беларусь
Площадь 50 м²
€ 51,985
Дом в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Дом
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 130 м²
Цена по запросу
Коттедж в Ратомка, Беларусь
Коттедж
Ратомка, Беларусь
Площадь 259 м²
€ 254,454

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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