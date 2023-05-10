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Ждановичский сельский Совет
Квартиры
Квартиры в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Ждановичи
4
Квартира
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27 объектов найдено
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Квартира 8 комнат
Ратомка, Беларусь
8
263 м²
1/2
€ 159,604
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
62 м²
1/7
€ 104,791
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
1
46 м²
7/9
€ 45,510
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
1
40 м²
1/5
€ 90,290
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
1
39 м²
1/4
€ 45,601
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
54 м²
2/4
€ 60,649
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
1
44 м²
6/10
€ 42,865
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1
43 м²
9/10
€ 45,510
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
1
40 м²
3/4
€ 45,601
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1
45 м²
10/19
€ 56,545
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
64 м²
1/7
€ 121,299
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1
45 м²
9/19
€ 54,721
Квартира 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
3
79 м²
4/10
€ 68,402
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1
35 м²
3/5
€ 45,145
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
60 м²
2/4
€ 46,969
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
1
21 м²
5/5
€ 20,429
Квартира
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
187 м²
€ 77,430
Квартира 4 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
4
187 м²
2
€ 77,430
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
76 м²
2/5
€ 200,644
Квартира
Ратомка, Беларусь
84 м²
€ 48,337
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
62 м²
6/7
€ 117,651
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
4
88 м²
4/6
€ 117,651
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
3
75 м²
4/7
€ 118,107
Квартира
Ратомка, Беларусь
53 м²
€ 58,825
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
2
53 м²
2/2
€ 58,825
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
4
128 м²
7/7
€ 164,164
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
4
257 м²
2/2
€ 228,005
Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
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