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Квартиры в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

Ждановичи
4
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27 объектов найдено
Квартира 8 комнат в Ратомка, Беларусь
Квартира 8 комнат
Ратомка, Беларусь
Комнаты 8
Площадь 263 м²
Этаж 1/2
€ 159,604
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 1/7
€ 104,791
Квартира 1 комната в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 46 м²
Этаж 7/9
€ 45,510
Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 1/5
€ 90,290
Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 39 м²
Этаж 1/4
€ 45,601
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Этаж 2/4
€ 60,649
Квартира 1 комната в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 44 м²
Этаж 6/10
€ 42,865
Квартира 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 43 м²
Этаж 9/10
€ 45,510
Квартира 1 комната в Ратомка, Беларусь
Квартира 1 комната
Ратомка, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/4
€ 45,601
Квартира 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/19
€ 56,545
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 64 м²
Этаж 1/7
€ 121,299
Квартира 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 45 м²
Этаж 9/19
€ 54,721
Квартира 3 комнаты в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Этаж 4/10
€ 68,402
Квартира 1 комната в Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 35 м²
Этаж 3/5
€ 45,145
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 60 м²
Этаж 2/4
€ 46,969
Квартира 1 комната в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 1
Площадь 21 м²
Этаж 5/5
€ 20,429
Квартира в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Площадь 187 м²
€ 77,430
Квартира 4 комнаты в Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичский сельский Совет, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 187 м²
Количество этажей 2
€ 77,430
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 76 м²
Этаж 2/5
€ 200,644
Квартира в Ратомка, Беларусь
Квартира
Ратомка, Беларусь
Площадь 84 м²
€ 48,337
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 62 м²
Этаж 6/7
€ 117,651
Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 88 м²
Этаж 4/6
€ 117,651
Квартира 3 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 4/7
€ 118,107
Квартира в Ратомка, Беларусь
Квартира
Ратомка, Беларусь
Площадь 53 м²
€ 58,825
Квартира 2 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 2
Площадь 53 м²
Этаж 2/2
€ 58,825
Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 128 м²
Этаж 7/7
€ 164,164
Квартира 4 комнаты в Ратомка, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ратомка, Беларусь
Комнаты 4
Площадь 257 м²
Этаж 2/2
€ 228,005

Параметры недвижимости в Ждановичский сельский Совет, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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