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Купить недвижимость в Ждановичи, Беларусь

22 объекта найдено
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
426 м²
€ 621,482
Продается дом в 2 км от МКАД и 10 минут езды от центра города Минска, в Молодечненском напра…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 34 м² 2/5 Этаж
€ 42,783
Продажа однокомнатной квартиры в экологически чистом районе с мебелью и техникой!  Кирп…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 43 м² 9/10 Этаж
€ 47,287
Продаётся готовая к проживанию 1-ая квартира в Ждановичах, ул.Зелёная,1В. Квартира теплая, с…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
167 м²
€ 53,952
Дом в 3-х км от МКАД у Минского моря Адрес: СТ Гаспадар 2002  ⭕️ О Вашем будущем участк…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 10/19 Этаж
€ 55,843
Продаю однокомнатную квартиру в аг. Ждановичи. - Дом 2009 года. Оборудован двумя лифтами (гр…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
582 м²
€ 666,517
Коттедж, Ждановичи, ул. Огинского. 4-х уровневый, готовый к проживанию, светлый, просторный …
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 45 м² 9/19 Этаж
€ 54,042
Предлагаем Вашему вниманию однокомнатную квартиру с шикарным видом. -огороженная придомовая …
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 47 м² 1/10 Этаж
€ 42,243
Перспективная однокомнатная квартира в Ждановичах, в кирпичном доме! Преимущества квартиры: …
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 35 м² 3/5 Этаж
€ 44,945
Продаётся  твоя миниатюрная и уютная 1-комнатная квартира в экологически чистом районе,…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
400 м²
€ 675,524
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 38 м² 2/9 Этаж
€ 52,150
Продажа однокомнатной квартиры на улице Парковая в Ждановичах. Находится в 1км от Город…
Квартира 1 комнатав Ждановичи, Беларусь
Квартира 1 комната
Ждановичи, Беларусь
1 Количество комнат 37 м² 3/5 Этаж
€ 34,677
Продается просторная однокомнатная квартира в аг. Ждановичи на ул. Линейная 8Б. Удачное расп…
Квартира 4 комнатыв Ждановичи, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Ждановичи, Беларусь
4 Количество комнат 74 м² 1/5 Этаж
€ 94,573
Продается отличная просторная квартира в Ждановичах. В квартире сделан современный ремонт.Вс…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
81 м²
€ 90,070
Современный дом с хорошим ремонтом, со всеми коммуникациями,  со встроенной финской сау…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
276 м²
€ 202,657
Продается красивый 2-этажный дом в аг. Ждановичи.   Удобная и продуманная планировка. Е…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
465 м²
€ 286,422
В непосредственной близости от города Минска, продаётся имущественный комплекс со складскими…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
222 м²
€ 355,776
дом расположен в коттеджной застройке (Белорусский переулок) на земельном участке 12 соток п…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
308 м²
€ 266,607
Продаётся добротный 3-х этажный коттедж в а.г. Ждановичи  по ул. Мирной, площадью 308,4…
Домв Ждановичи, Беларусь
Дом
Ждановичи, Беларусь
75 м²
€ 162,126
Продаётся отличный участок площадью 0,1931 сот., в ПНВ! Участок ровный, правильной формы! От…
Квартирав Ждановичи, Беларусь
Квартира
Ждановичи, Беларусь
70 м²
€ 59,446
Дом полностью готов к проживанию. Все коммуникации центральные (газ, вода, канализация). Ото…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
225 м²
€ 170,232
Продается уютный, современный коттедж в агрогородке Ждановичи. Расположен коттедж в черте Ми…
Коттеджв Ждановичи, Беларусь
Коттедж
Ждановичи, Беларусь
417 м²
€ 130,601
Продается коттедж в а.г. Ждановичи в элитной застройке площадью 416,9 м.кв. Станы: кирпич, у…
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