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Купить недвижимость в Мозырский район, Беларусь

Мозырь
56
Криничный сельский Совет
1
Слободской сельский Совет
1
58 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 5/5 Этаж
€ 23,866
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 45 м² 5/5 Этаж
€ 19,814
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 50 м²
€ 24,317
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 2/5 Этаж
€ 20,264
Коттеджв Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 148,602
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 47 м² 2/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 64 м² 5/9 Этаж
€ 49,534
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 61 м² 5/5 Этаж
€ 18,913
Квартира 1 комнатав Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат 29 м² 3/4 Этаж
€ 9,907
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 4/5 Этаж
€ 17,112
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 40 м² 1/5 Этаж
€ 16,211
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
151 м²
€ 99,068
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
48 м²
€ 13,509
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 46 м² 5/5 Этаж
€ 19,363
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
106 м²
€ 162,111
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 4/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 69 м² 2/9 Этаж
€ 26,118
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
284 м²
€ 134,192
Квартира 4 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
4 Количество комнат 81 м² 5/9 Этаж
€ 24,317
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 37 м² 1/2 Этаж
€ 9,006
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 60 м² 4/5 Этаж
€ 25,217
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 63 м² 5/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 1 комнатав Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат 31 м² 4/4 Этаж
€ 16,211
Квартирав Мозырь, Беларусь
Квартира
Мозырь, Беларусь
69 м² 3/9 Этаж
€ 10,807
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 3/5 Этаж
€ 26,568
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 50 м² 8/9 Этаж
€ 22,515
Квартира 1 комнатав Мозырь, Беларусь
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат 23 м² 6/9 Этаж
€ 12,609
Квартира 3 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат 78 м² 2/11 Этаж
€ 64,844
Квартира 2 комнатыв Мозырь, Беларусь
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат 51 м² 9/9 Этаж
€ 23,416
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
131 м²
€ 18,012

Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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