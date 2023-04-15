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Купить дом в Мозырский район, Беларусь

Мозырь
8
Слободской сельский Совет
1
9 объектов найдено
Коттеджв Мозырь, Беларусь
Коттедж
Мозырь, Беларусь
404 м²
€ 148,602
Коттедж, расположенный по адресу Гомельская обл., Мозырьский р-н, г. Мозырь, ул. Нелидова&nb…
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
151 м²
€ 99,068
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
48 м²
€ 13,509
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
106 м²
€ 162,111
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
284 м²
€ 134,192
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
131 м²
€ 18,012
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
231 м²
€ 76,552
Домв Слободской сельский Совет, Беларусь
Дом
Слободской сельский Совет, Беларусь
33 м²
€ 1,801
Домв Мозырь, Беларусь
Дом
Мозырь, Беларусь
64 м²
€ 17,112

Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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