Купить квартиру в Мозырский район, Беларусь

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Мозырский район
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48
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49 объектов найдено
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Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
5/5 Этаж
€ 23,866
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
45 м²
5/5 Этаж
€ 19,814
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
50 м²
€ 24,317
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
2/5 Этаж
€ 20,264
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
47 м²
2/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
64 м²
5/9 Этаж
€ 49,534
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
61 м²
5/5 Этаж
€ 18,913
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат
29 м²
3/4 Этаж
€ 9,907
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
4/5 Этаж
€ 17,112
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
40 м²
1/5 Этаж
€ 16,211
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
46 м²
5/5 Этаж
€ 19,363
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
4/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
69 м²
2/9 Этаж
€ 26,118
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
4 Количество комнат
81 м²
5/9 Этаж
€ 24,317
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
37 м²
1/2 Этаж
€ 9,006
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
60 м²
4/5 Этаж
€ 25,217
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
5/5 Этаж
€ 21,615
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат
31 м²
4/4 Этаж
€ 16,211
Квартира
Мозырь, Беларусь
69 м²
3/9 Этаж
€ 10,807
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
3/5 Этаж
€ 26,568
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
50 м²
8/9 Этаж
€ 22,515
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат
23 м²
6/9 Этаж
€ 12,609
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
78 м²
2/11 Этаж
€ 64,844
Квартира 2 комнаты
Мозырь, Беларусь
2 Количество комнат
51 м²
9/9 Этаж
€ 23,416
Квартира 4 комнаты
Мозырь, Беларусь
4 Количество комнат
80 м²
2/2 Этаж
€ 31,522
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат
44 м²
10/10 Этаж
€ 18,913
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
63 м²
2/9 Этаж
€ 26,118
Квартира 1 комната
Мозырь, Беларусь
1 Количество комнат
28 м²
5/5 Этаж
€ 10,357
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
56 м²
5/5 Этаж
€ 19,363
Квартира 3 комнаты
Мозырь, Беларусь
3 Количество комнат
54 м²
3/5 Этаж
€ 25,217
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Параметры недвижимости в Мозырский район, Беларусь
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