  4. Квартира в новостройке NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Квартира в новостройке NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

Girne Belediyesi, Северный Кипр
от
$284,580
;
11
ID: 27438
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 18.08.2025

Местонахождение

  • Страна
    Северный Кипр
  • Район
    Кирения
  • Город
    Girne Belediyesi

Характеристики объекта

Параметры объекта

  • Год сдачи
    Год сдачи
    2025

О комплексе

О проекте
West One 3 — это полностью меблированная квартира с 2 спальнями в самом центре Кирении, Северный Кипр. Она сочетает комфорт, удобное расположение и близость к морю. С турецким правом собственности, доступным для иностранных покупателей, это готовая к заселению недвижимость является редкой возможностью приобрести квартиру напрямую у застройщика в Кирении.

Ключевые преимущества

  • Всего 300 м до пляжа

  • Турецкий титул, доступный для иностранного владения

  • Центральное расположение с полной городской инфраструктурой

  • Полностью меблирована и готова к проживанию

Доступные варианты квартир
2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к заселению.

Особенности локации

  • 290 метров до пляжа

  • В окружении магазинов, ресторанов и сервисов

  • Удобный доступ к современной городской инфраструктуре

  • Центральная Кирения (Гирне) — один из главных центров недвижимости Северного Кипра

Инфраструктура

  • Отличное расположение в центре города рядом с морем

  • Турецкий титул с немедленной передачей

  • Парковка и городские удобства рядом

  • Высокое качество строительства и отделки

Условия оплаты
Депозит £5,000; оставшаяся сумма выплачивается единовременно наличными при заключении договора.

Почему стоит инвестировать в West One 3, Кирения
Это редкая возможность приобрести готовую к заселению 2-комнатную квартиру в центре Гирне. Близость пляжа (290 м), наличие турецкого титула и простая схема оплаты наличными делают этот объект безопасной и выгодной инвестицией.

О нас
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.

Объекты в комплексе
Квартиры
Площадь, м²
Цена за м², USD
Цена квартиры, USD
Квартиры 2 комнаты
Площадь, м² 111.0
Цена за м², USD 2,564
Цена квартиры, USD 284,580

Местонахождение на карте

Girne Belediyesi, Северный Кипр

