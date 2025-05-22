Квартира в новостройке NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

О проекте

West One 3 — это полностью меблированная квартира с 2 спальнями в самом центре Кирении, Северный Кипр. Она сочетает комфорт, удобное расположение и близость к морю. С турецким правом собственности, доступным для иностранных покупателей, это готовая к заселению недвижимость является редкой возможностью приобрести квартиру напрямую у застройщика в Кирении.

Ключевые преимущества

Всего 300 м до пляжа

Турецкий титул, доступный для иностранного владения

Центральное расположение с полной городской инфраструктурой

Полностью меблирована и готова к проживанию

Доступные варианты квартир

2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к заселению.

Особенности локации

290 метров до пляжа

В окружении магазинов, ресторанов и сервисов

Удобный доступ к современной городской инфраструктуре

Центральная Кирения (Гирне) — один из главных центров недвижимости Северного Кипра

Инфраструктура

Отличное расположение в центре города рядом с морем

Турецкий титул с немедленной передачей

Парковка и городские удобства рядом

Высокое качество строительства и отделки

Условия оплаты

Депозит £5,000; оставшаяся сумма выплачивается единовременно наличными при заключении договора.

Почему стоит инвестировать в West One 3, Кирения

Это редкая возможность приобрести готовую к заселению 2-комнатную квартиру в центре Гирне. Близость пляжа (290 м), наличие турецкого титула и простая схема оплаты наличными делают этот объект безопасной и выгодной инвестицией.

О нас

DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.