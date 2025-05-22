Квартира в новостройке NCP-170 West One 3 is a fully furnished 2-bedroom apartment located in the heart of Kyrenia

О проекте
West One 3 — это полностью меблированная квартира с 2 спальнями в самом центре Кирении, Северный Кипр. Она сочетает комфорт, удобное расположение и близость к морю. С турецким правом собственности, доступным для иностранных покупателей, это готовая к заселению недвижимость является редкой возможностью приобрести квартиру напрямую у застройщика в Кирении.
Ключевые преимущества
Всего 300 м до пляжа
Турецкий титул, доступный для иностранного владения
Центральное расположение с полной городской инфраструктурой
Полностью меблирована и готова к проживанию
Доступные варианты квартир
2-комнатная квартира, полностью меблированная и готовая к заселению.
Особенности локации
290 метров до пляжа
В окружении магазинов, ресторанов и сервисов
Удобный доступ к современной городской инфраструктуре
Центральная Кирения (Гирне) — один из главных центров недвижимости Северного Кипра
Инфраструктура
Отличное расположение в центре города рядом с морем
Турецкий титул с немедленной передачей
Парковка и городские удобства рядом
Высокое качество строительства и отделки
Условия оплаты
Депозит £5,000; оставшаяся сумма выплачивается единовременно наличными при заключении договора.
Почему стоит инвестировать в West One 3, Кирения
Это редкая возможность приобрести готовую к заселению 2-комнатную квартиру в центре Гирне. Близость пляжа (290 м), наличие турецкого титула и простая схема оплаты наличными делают этот объект безопасной и выгодной инвестицией.
О нас
DevoDirect – ваша прямая связь с квалифицированными застройщиками по всему миру.