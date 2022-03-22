5 марта 2022 года распоряжением № 430 правительство России утвердило перечень «иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия». В этот перечень вошли множество стран, недвижимость в которых россияне раньше покупали в качестве инвестиций. Вчера мы подробно рассказали обо всех ограничениях для россиян, так или иначе касающихся недвижимости. Сегодня мы поговорили с экспертом в мире инвестиций в недвижимость Екатериной Котляровой, чтобы узнать, где россияне смогут купить недвижимость сейчас и какие направления самые популярные.

«Изменилось всё. И сейчас главное успеть подстроиться под нововведения»

В перечень «недружественных стран» вошли:

Австралия,

Албания,

Андорра,

Великобритания, включая о. Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар,

государства — члены Европейского союза,

Исландия,

Канада,

Лихтенштейн,

Микронезия,

Монако,

Новая Зеландия,

Норвегия,

Республика Корея,

Сан-Марино,

Северная Македония,

Сингапур,

США,

Тайвань (Китай),

Украина,

Черногория,

Швейцария,

Япония.

Котлярова Екатерина — директор агентства зарубежной недвижимости «Vip Realty Club», руководитель сообщества русскоговорящих экспертов более, чем в 18 странах мира.

— Возможность инвестировать в недвижимость и получать доход в иностранной валюте ценились всегда, но сейчас это стало максимально актуальным запросом. Спрос на покупку увеличился довольно резко. Все потенциальные покупатели, которые долго думали, где и зачем им покупать недвижимость, думать и сомневаться перестали, — решения принимаются в считанные дни.

Однако на данный момент фактически 80% международного рынка недвижимости закрылись для россиян. При этом не стоит сразу паниковать — у нас еще осталось 20%, с которыми мы и работаем сейчас. Буквально за две недели мы создали специальную программу инвестирования в недвижимость дружественных стран. В эту программу вошли Грузия, Турция, Северный Кипр, ОАЭ и т. д. И эти направления пользуются высоким спросом: на Московской выставке недвижимости 12-13 марта можно было увидеть очереди людей, которые хотели узнать больше информации про инвестиции в недвижимость и возможности ее приобретения в кратчайшие сроки.

Еще одно главное нововведение: есть определенные ограничения по денежным переводам, но мы с этим работаем и находим выходы, как законным путем иметь возможность рассчитываться за покупку зарубежной недвижимости (в дружественных странах). При этом переводы возможны и в российских рублях, и в долларах при соблюдении двух условий: первое — средства в данной валюте есть на счете покупателя, второе — правильно созданный контракт (потому что сейчас практически всегда банки запрашивают дополнительную документацию и больше $5000 перечисляют единичные банки). И прямо сейчас выигрывает тот застройщик (продавец), который вовремя успел сориентироваться и открыть корсчет в рублях — у них россияне буквально «сметают» все объекты. Например, речь идет о некоторых застройщиках в Грузии.

Конечно, все стало сложнее, есть ряд ограничений, и банки «смотрят под лупой» каждый случай предоставления денег. Как раньше — просто пойти и перечислить деньги — сейчас уже нельзя, поэтому сейчас мы наблюдаем активное развитие риэлторского сектора. Но по факту сегодня ни один риэлтор не является грамотным консультантом просто потому, что старые «правила игры» уже не действуют.

— Какие направления сейчас наиболее популярны?

— Одно из самых популярных направлений — Турция. По факту эта страна уже много лет является «хабом» России: сюда легко и быстро долететь, легко купить недвижимость и приятный климат. На втором месте — Грузия. По статистике, с 24 февраля границу с Грузией пересекли около 25,000 белорусов и россиян — интервенция огромная. И те, кто успел купить готовую недвижимость, могут легко ее сдать. Однако готовых квартир на рынке все меньше и меньше, в основном покупателям придется обратить внимание на строящиеся объекты.

В зависимости от ваших задач, можно выбрать и другие направления: Таиланд, ОАЭ, Панама и т.д. Да, список стран для инвестирования очень сильно изменился, и сейчас на первые позиции выходят те страны, которые раньше не были популярны среди покупателей, но это не всегда плохо.

Вообще на рынке буквально за неделю изменилось практически всё. Когда я была на выставке недвижимости в Москве, то увидела, что около 70% агентств просто не вышли к потенциальным покупателям. Это касается агентств стран Евросоюза, в первую очередь.

Но изменились не только продавцы, перестраивают свое поведение и покупатели. Они разделились сейчас на два условных лагеря: первые — не видят смысла в приобретении недвижимости за рубежом, вторые — хотят купить как можно быстрее и получать валютный доход. Вот со второй категорией россиян мы и работаем сейчас очень активно.

Список стран, где россияне могут купить недвижимость, и условия ее приобретения

Екатерина Котлярова предоставила информацию по покупке недвижимости россиянами за рубежом по ситуации на март 2022 года.

Грузия

Цены: готовой недвижимости нет, на этапе строительства — от $25,000 («Белый» каркас). Есть уникальные предложения рассрочки до 36 месяцев. Условия въезда в страну: безвизовый въезд; ПЦР-тест или сертификат о вакцинации; время нахождения в стране — 360 дней в году. Есть возможность открытия счета онлайн и оффлайн, с присутствием и без личного присутствия. Подтверждение денег не требуется. Ввозить в страну можно до $8000, принимается криптовалюта. Доходность аренды — от 7% годовых, перепродажа — от 15% в долларах. Прожиточный минимум — $350 мес./чел., $2105 чел. на полгода. Возможность образования для детей (платное, бесплатное).

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Египет

Цены: стоимость готовой недвижимости — от $18,000, на стадии строительства — от $27,000. Есть уникальные предложения, где стоимость кв. м. — от $450. Есть рассрочка до 5 лет (Шарм), до 25 лет (Каир). Возможность оплаты криптовалютой отсутствует. Условия въезда в страну: виза $25 + ПЦР-тест либо вакцинация. Время нахождения в стране — до года (при продлении). Доходность долгосрочной аренды — от $5800 в год, краткосрочной аренды — от $40 в день. Расходы на управление недвижимостью — единоразовая выплата в размере 10% от стоимости квартиры. Сумма денег, которую можно ввозить в страну — до $10,000. Подтверждение денег не требуется. Есть возможность открытия счета оффлайн, при наличии визы. Прожиточный минимум — $500 мес./чел. Образование для детей платное. В Каире при инвестициях от $400.000 есть возможность получения ВНЖ.

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Северный Кипр

Регионы: Фамагуста, Искеле (Лонг Бич), Кириния. Цены: стоимость готовой недвижимости — от $76,000, на этапе строительства — от $57,000. Беспроцентные рассрочки до 72 мес. Возможность оплаты криптовалютой. Дополнительные расходы и налоги: адвокат — $700; гербовый взнос — 0,5%, НДС — 5% от стоимости жилья, трансформаторный взнос — $2000, 1% титул. Условия въезда в страну: вакцинированные (срок вакцины до 9 мес.) — без карантина; переболевшие (QR-код переболевшего) — ПЦР тест за 72 ч. Время нахождения в стране: въезд безвизовый — на 30 дней, при наличии жилья — до 90 дней. Открытие счета при личном присутствии и возможность открытия депозита под 3% годовых в валюте. Подтверждение дохода не требуется. Можно ввозить в страну до $10,000. Доходность от аренды: краткосрочно — 6-12%, долгосрочно — 4-6%. Прожиточный минимум — около 600$/чел. в месяц. Условия получения ВНЖ: при внесении 30% от стоимости жилья (от $17,000) на всю семью.

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Турция

Регионы: Стамбул, Мерсин, Аланья. Цены: готовая недвижимость — от €105,000, строящаяся недвижимость — от €48,000. Условия въезда в страну: безвизовый режим, паспорт вакцинации, ПЦР-тест за 72 часа. Обязательно получение HES-кода до вылета на сайте страны. Время нахождения в стране без визы — до 60 дней. Можно ввозить в страну до €10,000. Возможность открытия счета при личном присутствии. Подтверждение дохода не требуется. Дополнительные расходы и налоги: налог 4% от кадастровой стоимости жилья, 1% НДС при покупке жилья. Условия оплаты: первоначальный взнос — 30% (€14,400), остаток (70%) — беспроцентная рассрочка до сдачи комплекса. Можно оплачивать криптовалютой. Доходность от аренды 5-8%, инвестиции — 20-40%. Прожиточный минимум — $500 мес./чел. (без учета аренды квартиры). Возможно получение ВНЖ при покупке недвижимости независимо от суммы, а также при долгосрочной аренде. Гражданство за покупку недвижимости от €250,000 (подробнее — по ссылке ).

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Сербия

Цены: стоимость вторичной недвижимости — от €25,000; новостройки — от €30,000. Условия въезда в страну: без визы, ПЦР-тест (не более 48 часов). Нахождение в стране — не более 90 дней с выездом раз в месяц. Возможность открытия счета при личном присутствии с заграничным паспортом. Дополнительные расходы и налоги: 2,5% от стоимости недвижимости + €450 — услуги нотариуса, €100 — налог на недвижимость ежегодно, €20 в месяц — страховка. Подтверждение дохода требуется, через «красный» коридор. Можно ввозить в страну до €10,000. Условия оплаты: оплата наличными — €10,000. Безналичная оплата при условии открытия счета в Сербии. Образование: школа — бесплатно, университет — платно (от €2000 в год). Прожиточный минимум на 1 человека — до €500 (без учета аренды). ВНЖ Сербии выдается при приобретении недвижимости любой стоимости (на всю семью).

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Таиланд (о. Пхукет, Паттайя)

Цены: стоимость готовой недвижимости — от $77,000 (100% оплата), строящейся — от $90,000 (первый взнос — от 20%, рассрочка — до 7,5 лет). Есть длительные рассрочки, возможность оплаты криптовалютой. Условия въезда в страну: виза по прилете — на 30 дней, с вакциной (ВОЗ, Спутник V или Light) — без карантина. Время нахождения в стране без визы — 30 дней. Возможность открытия счета в банке онлайн, без посещения. Дополнительные расходы и налоги: налоги на покупку недвижимости — от 1,1% до 6,3%. Налог на доходы — 5%. Сумма денег, которую можно ввозить в страну — $10,000. Подтверждение дохода не требуется. Образование платное. Прожиточный минимум: аренда недвижимости — от $250 (студия), питание и хоз. расходы — от $500 на двоих. Итого на 6 месяцев — $4500 на двоих. Есть возможность оформления долгосрочной визы на разных основаниях.

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Панама

Цены: готовая и строящаяся недвижимость — от $155 000. Оплата в криптовалюте, онлайн. Кредитование до 10 лет. Условия въезда в страну: безвизовый въезд, с вакциной — без карантина, ПЦР-тест за 72 часа. Время нахождения в стране без визы — до 90 дней, нахождение до 180 дней за $50 в месяц. Уникальное предложение: ПМЖ при инвестировании от $300 000, въезд в более 100 стран. Оффшорная зона. Подтверждение дохода не требуется. Возможность открытия счета в банке при личном присутствии. Доходность от сдачи в аренду — 6-8% годовых. Прожиточный минимум: расходы на первые полгода жизни: аренда однокомнатной квартиры — от $800, месячные расходы — $600/чел. Образование: школа — от $280 в месяц.

ОАЭ (Дубаи, Рас-эль-Хайма)

Цены: стоимость готовой недвижимости на первичном рынке — от $180,000; строящееся жилье — от $120,000. Условия въезда в страну: без визы, ПЦР-текст за 48 часов либо вакцина. Время нахождения в стране — до 90 дней. Преимущества: резидентская виза на 12 лет на семью. Свободная экономическая зона. Возможность открытия бизнеса со 100% зарубежным капиталом. Отсутствие пошлин, личных и подоходных налогов. Возможность открытия счета при наличии резидентской визы. Подтверждение дохода не требуется. Доходность от аренды: долгосрочная (5%) — покупка с арендатором, краткосрочная (8-10%). Условия оплаты: первоначальный взнос — 15%, рассрочка до 60 месяцев (готовая и новостройка). Оплата недвижимости без перечисления — на территории России или безналичная оплата. Прожиточный минимум: от $600 на 1 человека (без учета аренды квартиры).