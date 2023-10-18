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72 объекта найдено
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Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
3
2
90 м²
3/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Vojvode Vlahovica. Дуплек…
€128,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
39 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация. - Grocka, Kaludjerica, ул Svetislava Ri…
€63,200
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
31 м²
3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Borca I, Ivana Milutinovica 49. Пло…
€58,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
66 м²
3/6
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Канарево Брдо, ул Vukasoviceva 71g. …
€132,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
3
1
56 м²
4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Палиллула, Mirijevsko Brdo. Площадь…
€98,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
60 м²
3/7
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Медакович 3, улица Borivoja Stevanovic…
€166,800
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
46 м²
8/8
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Stepa Stepanovic, Dusana Jovanovica 4a…
€122,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
2
1
34 м²
4/4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Алтина, ул Stojana Pacova 64v. Площ…
€69,500
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с парковка
Белград, Сербия
3
1
82 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Граница Звездары и Вождовца, ул Vojvod…
€163,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
75 м²
4
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun, Skadarska. Метраж 75 м2. …
€275,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
2
1
48 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zemun Polje, ул Mihajla Pupina 16. …
€90,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
2
1
49 м²
2
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Brace Jerkovic. Удобный т…
€95,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с лифтом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
40 м²
7
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Вождовац, Medakovic II, Mokroluska. …
€84,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с кондиционером
Белград, Сербия
2
70 м²
3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Savski venac, Beograd na vodi, Hercego…
€380,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Белград, Сербия
4
136 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Savski venac, Dedinje, ул Kronstatska.…
€345,226
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с парковка
Белград, Сербия
2
1
50 м²
2/3
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Hadzipopovac, Primorska. Год постро…
€161,900
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
189 м²
7
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград. Площадь - 189 м2. …
€570,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
4
78 м²
13
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Zvezdara, Konjarnik, Rudo. Метраж -…
€193,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с бытовой техникой
Белград, Сербия
4
2
104 м²
4/4
Продаётся квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, Kumodraz, Vojvode Stepe. …
€140,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
74 м²
2
Продается квартира в Сербии, г.Белград. Локация - Звездара, Bulevar kralja Aleksandra 444…
€290,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
3
1
83 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Карабурма, Dr Drage Ljocic. Площадь…
€129,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
3
1
62 м²
5
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград, Блок 11, ул Aleksinacki…
€159,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
3
1
51 м²
3
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Vozdovac, ул Milovana Vidakovica. О…
€115,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с лифтом, с парковка
Белград, Сербия
3
1
48 м²
3
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Vračar, ул Grahovska. Две с половиной …
€147,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
47 м²
6
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Donji Dorcol, ул Knez Miletina. Дом…
€178,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
2
1
41 м²
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Земун, Zemun Polje, Kurirska 20. Вс…
€61,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Белград, Сербия
3
1
50 м²
Продается квартира в Сербии, Белград. Локация - Вождовац, Kumodraž. Площадь 50 m². …
€106,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с бытовой техникой
Белград, Сербия
3
1
61 м²
2
Продается квартира в Сербии, г. Белград. Локация - Новый Белград, ул. Vojvodjanska. Ме…
€153,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
48 м²
2/4
Продаётся 2-х комнатная квартира со свежим ремонтом в тихом зеленом районе Белграда (Мириево…
€107,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Белград, Сербия
2
1
52 м²
3/4
Продаётся светлая квартира в зеленом районе Белграда. 🧩Структура: 2 кк. 📐Площадь: 52 …
€125,000
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