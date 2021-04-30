25 и 26 июня в Экспоцентре пройдет выставка зарубежной недвижимости MPIRES
Выставка зарубежной недвижимости MPIRES в Экспоцентре пройдет 25-26 июня 2021.
25 и 26 июня 2021 г. в московском Экспоцентре на Красной Пресне состоится 10-я Международная выставка зарубежной недвижимости MPIRES, на которой посетители смогут ознакомиться со всеми разновидностями объектов недвижимого имущества в более чем 30 странах мира!
На выставке будут представлены:
- квартиры;
- особняки;
- виллы;
- поместья;
- курортные студии;
- элитные апартаменты;
- жилая и коммерческая недвижимость на начальном этапе застройки;
- земельные участки и многое другое.
Место проведения выставки зарубежной недвижимости MPIRES традиционное — Экспоцентр, главная выставочная площадка страны.
Во время мероприятия посетители смогут ознакомиться с более чем 100.000 объектами недвижимости от зарубежных застройщиков и компаний. Кроме того, у каждого гостя будет возможность получить информацию по гражданству и ВНЖ в интересуемой стране.
Выставка традиционно проводится под патронажем Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации. Ожидаются почетные гости и официальные представители из Греции, Кипра и многих других стран.
Все мероприятия будут проходить с соблюдением мер безопасности, рекомендованными Роспотребнадзором РФ.
Подробную информацию можно получить на официальном сайте выставки https://mpires.ru.