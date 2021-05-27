Выставка зарубежной недвижимости MIPIF «Недвижимость за рубежом для жизни и инвестиций» пройдет в Москве 9-11 июня

Летняя распродажа зарубежной недвижимости — последний шанс купить недвижимость за рубежом по низким ценам! Настала пора показать свое лицо, выйти из онлайна и влиться в стрим жаркого лета! Ваш ждет яркий фьюжн зарубежной недвижимости прямо в сердце Москвы!

Выставка зарубежной недвижимости MIPIF «Недвижимость за рубежом для жизни и инвестиций».

Когда: 9-11 июня 2021

Где: Москва, Краснопролетарская ул., 36, Amber Plaza

Что будет: Тверк готовых кейсов, модерн от бывалых экспатов, сальса с инвестициями в недвижимость по всему свету, вог с ВНЖ, фламенко с эмиграцией, брейк-дэнс-страхование и, конечно же, зажигательный шаффл от мировых звезд рынка недвижимости на самой известной выставочной площадке с многолетней историей!

Получить бесплатное приглашение можно по ссылке https://moscow.mipif.com.

MIPIF SUMMER’21 — ЭТО:

40+ семинаров от экспертов рынка зарубежной недвижимости;

50+ экспонентов из 30 стран мира;

3 дня консультаций экспертов в Москве и 15 дней на платформе онлайн-выставки;

бесплатный подбор предложений по инвестициям;

скидки и акции на покупку недвижимости.

Что вам точно не понадобится на MIPIF:

• знание иностранного языка — здесь с вами будут говорить по-русски;

• платить за консультации ведущих мировых экспертов — они с радостью поделятся с вами своим опытом;

• иметь опыт инвестиций в зарубежную недвижимость — здесь есть готовые кейсы и для новичков и для опытных инвесторов;

Мировой локдаун не будет длиться вечно. Страны одна за другой анонсируют открытие границ, возвращаются к работе визовые центры. А это значит, что дисконт на недвижимость во многих курортных странах, который уже изрядно проредили местные жители, скоро и вовсе вернётся к докризисному уровню. Лето 2021 года — это, возможно, последний шанс в ближайшем будущем зайти на рынок зарубежной недвижимости в роли того, кто сам диктует правила.

MIPIF создаст у вас актуальную картину мирового рынка недвижимости, позволит принять решение и купить объект своей мечты до возобновления регулярного авиасообщения и, соответственно, роста спроса. Успейте найти свой выгодный вариант инвестиции первым!

Кто будет представлен среди экспонентов MIPIF:

застройщики;

риелторы;

юристы и специалисты по иммиграции.

Флексим с MIPIF этим летом! Этот танец изменит вашу жизнь!