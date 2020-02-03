Испания — страна, где особо ценятся праздники и развлечения, поэтому повод устроить фиесту у местного населения найдется всегда. Масштабные мероприятия проходят не только в столице. Например, в Валенсии каждый месяц организуют всевозможные культовые фестивали, на которых обязательно стоит побывать поклонникам яркого и насыщенного досуга. Ну, а чтобы не пропустить ни одно яркое событие в известной испанской провинции, почему бы не купить недвижимость в Валенсии?

Валенсия — это не только город, но и автономное сообщество с одноименным названием, в котором проживает 800 тыс. человек. По уровню спроса на недвижимость и количеству туристов Валенсия не уступает другим, более крупным испанским городам. В регионе, основанном еще во 2 веке до н. э., можно найти множество всего интересного.

Три самых важных факта о Валенсии:

В Соборе Валенсии расположен Святой Грааль — чаша, из которой пил сам Иисус на тайной вечере. Подлинность этой посуды официально признал Ватикан. На территории города есть потрясающий Город искусств и наук — комплекс в футуристическом стиле, возведенный известными архитекторами Феликсом Канделой и Сантьяго Калатравой. В Валенсии находится второй по величине испанский порт.

В неофициальном списке иерархии городов Испании Валенсии отведено третье место. Этот город не может оставить равнодушным никого, кто хотя бы раз здесь побывал! Населенный пункт находится на берегу Средиземного моря, в месте впадения реки Турия. Климат здесь идеальный для комфортной жизни — 300 дней в году теплые и солнечные.

Валенсия — город контрастов, что также часто привлекает тех, кто находится в поисках недвижимости в тихом и живописном уголке Испании. В одном городе гармонично сочетаются несколько совершенно разных стилей архитектуры. В новых «богатых» районах, появившихся относительно недавно, можно встретить много красивых величественных зданий, поражающих своей красотой и великолепием. В старых районах города царит особая атмосфера. Узкие витиеватые улочки, минимум свободного пространства, но при этом множество шедевров готической архитектуры. Идеальное место для ценителей истории. Стоимость квадратного метра в новых районах города — от 3 тыс. евро. В историческом центре города можно найти жилье почти в два раза дешевле.

После городских контрастов вас ожидает еще одно, поражающее воображение открытие — Город искусств и наук. Комплекс, являющийся прообразом будущего, хотя и работает с 1998 г. Это место считает нужным посетить практически каждый гость города.

Кому идеально подходит Валенсия?

Валенсия — отличный выбор для ценителей спокойного, размеренного образа жизни. Здесь часто покупают недвижимость семьи с детьми и пожилые люди, желающие убежать подальше от суеты больших мегаполисов. В провинциальном курортном городке чистый свежий воздух, красивая природа, много исторических достопримечательностей. Туристы здесь бывают постоянно, но их не настолько много, как в Мадриде или Барселоне.

Город очень компактный, все достопримечательности находятся в шаговой доступности от центра. Но если нет желания ходить пешком, можно взять в аренду велосипед. Здесь эта услуга очень популярная и доступная. Арендовать велосипед на целый год можно всего за 25 евро.

Курортный сезон в Валенсии длится с весны по октябрь. Отличный аргумент для покупки уютного дома на самом берегу моря! Просторную виллу в 300 м² на первой береговой линии можно найти по цене около 1,45 млн. евро. Покупка недвижимости в курортной зоне — выгодное капиталовложение во все времена. Даже если вы не будете здесь жить, дом можно сдавать в аренду и стабильно получать хорошую прибыль.

Важная традиция — вечерняя фиеста

В Валенсии очень трепетно относятся к традициям. Особенно, если речь идет о фиесте. У испанцев принято вечером собираться в кругу семьи, делиться своими проблемами, впечатлениями о прожитом дне и просто вести беседы на общие темы. Семейные встречи часто проходят на берегу моря. Местные жители берут с собой заранее собранный ужин и принимают трапезу, наслаждаясь прохладным морским ветром и чистейшим воздухом. А в городе в это время можно наблюдать удивляющую многих туристов картину — практически пустующие рестораны и кафе.

Ла Томатина в Буньоль

В Валенсии есть развлечения на любой вкус, даже для любителей драйва. Если хотите испытать новые эмоции, добро пожаловать на битву томатами. Необычное состязание проводится в небольшом городке Буньоль с населением всего 9 тыс. человек. Такое же количество людей и приезжает для участия в Ла Томатине, которая стартует в каждую последнюю среду августа. За время масштабного мероприятия истребляется около 140 тонн томатов! В 2018 году принять участие в Ла Томатине пожелали около 50 тыс. чел. Спрос на аренду жилья был огромный, выбирать туристам особо не приходилось. Больше всего повезло владельцам собственной недвижимости, которым не нужно было озадачиваться этой проблемой.

Фестиваль Cine en las playas de Valencia

В Валенсии есть еще одна замечательная традиция — каждый год, в середине июля, на пляжах проходит киночелленж. В кинотеатрах под открытым небом демонстрируются лучшие шедевры отечественного и зарубежного кинематографа. Здесь царит особая душевная атмосфера. На фестиваль приезжает много туристов и жителей близлежащих городов.

Как только проходит кинофестиваль, в Валенсии стартует другое, не менее яркое мероприятие — музыкальный фестиваль Medusa Sun Beach. Масштабная пляжная вечеринка собирает большое количество любителей танцев и безудержного веселья. Проходит мероприятие на пляже города Кульера, расположенного в провинции Валенсии.

Фестиваль Лас Фальяс

Но никакой праздник не сравнится с самым грандиозным фестивалем в Валенсии — огненным шоу Лас Фальяс. Событие организуется ежегодно 14 марта и длится пять дней. На яркое мероприятие приезжают люди со всех уголков мира.

Суть праздника — массовое сжигание заранее подготовленных кукол из папье-маше. Испанцы уделяют немало времени изготовлению фигур, которые с каждым годом становятся все интереснее и оригинальнее. Фигуры изображают что угодно — от популярных сказочных героев до политических деятелей. Стало актуальным при изготовлении папье-маше отражать самые актуальные проблемы современности. Но сожжены во время праздника будут не все куклы. Самая лучшая фигура — Ninot Indultat, выбранная по результатам голосования, займет почетное место в музее Валенсии Fallero.

Рост показателей недвижимости

Если вы задумываетесь о покупке жилья в Валенсии, причин откладывать сделку нет. По сравнению с 2018 годом, в 2019 г. стоимость недвижимости выросла на 8,4% . В новом году ожидается очередная волна повышения цен в среднем на 4,3%. Если не хватает средств на покупку за наличные, обратите внимание на ипотечные предложения. Средняя ставка в Испании — всего 2,6%.

Что лучше выбрать — Валенсию или Кульеру?

В плане туристической привлекательности и востребованности недвижимости у Валенсии уже давно появился достойный соперник — Кульера. Город, расположенный в 25 км. от Валенсии, привлекает в первую очередь Историческим замком, который находится на вершине горы Montaña de Cullera. Величественное сооружение возведено еще в 10 веке. Со смотровой площадки, находящейся на высоте 200 метров взору предстает чудесный панорамный вид на бухту, рисовые поля, устье реки Хукар, весь регион Ribera Baja.

Вблизи от Кульеры — два аэропорта. В местечке есть все необходимое для полноценной жизни: магазины, кафе и рестораны, парки, места отдыха, развлечения для детей. Город компактный, все находится рядом. Роскошную виллу площадью 200 м² на самом берегу моря здесь можно купить примерно за 1.2 млн. евро. Жилье в городской черте, но с прекрасным видом на горы, вы приобретете по цене в два раза дешевле — всего за 600 тыс. евро.

Агентство недвижимости AWAY REALTY также напоминает о своей традиции — весьма скрупулезном подходе к решению вопросов, связанных с покупкой зарубежной недвижимости.

Фото: antonpetrus, merc67