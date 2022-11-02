Современная архитектура предполагает графичность интерьера, четкие детали оформления и большие пространства комнат. Здесь нет места сентиментальности или милым деталям — лишь прагматичность и четкость. На контрасте с такими домами старинные коттеджи становятся лишь красивой картинкой с винтажной открытки — их хочется рассматривать, но не жить там. Но что, если мы найдем старинный дом, в который хочется заехать прямо сейчас? И вам не будут нужны ни графичный интерьер, ни большие комнаты?

Старинные дома сейчас воспринимаются как машина времени — переступив их порог, можно в ту же секунду оказаться в начале XX века или в культовых 30-х годах, например. Можно представить, как жила семья в те времена, буквально прикоснуться к их быту. При этом чаще всего такие коттеджи не слишком пригодны для современной жизни: мебель того и гляди рассыпется, печное отопление не всем придется по душе, а коммуникации в принципе оставляют желать лучшего.

Но бывает, что встречаются старинные дома, которые будто бы окутывают теплом и уютом. В таком доме при изобилии вещей нет ни одной лишней детали — каждая отражает свою веху в истории дома. В таком месте хочется если не жить, то провести какое-то время, — чтобы напитаться вдохновением и спокойствием прошлых лет.

И вот именно такой коттедж мы нашли в каталоге REALTING. В Бельгии продается фламандский дом 1879 года постройки.

Купить этот дом в пригороде Брюсселя можно за €1,595,000. За эти деньги продавец предлагает коттедж, будто бы сошедший с картин фламандских художников. Фламандский интерьер весь пронизан теплом и мягкими линиями, мебель в большинстве своем изготовлена из натуральных материалов, а на стенах висят различные гравюры и картины.

По фотографиям видно, что в доме все это время кто-то жил: на массивной деревянной балюстраде стоят чьи-то кубки, а на лестнице лежат книги. Из гостиной можно попасть в большую столовую, где на сервантах и трюмо стоят рамки с фотографиями, а в углу стоит букет сезонных цветов.

В кухне стены и потолок сделаны из стекла, поэтому комната буквально залита светом. Современный мир здесь выдают лишь отдельные элементы: кофеварка, электрочайник и миксер. В одной из частей комнаты оформлена зона для чтения книг или уютного вечернего чаепития: рядом с креслом с резными ножками лежит плед и стоит небольшой столик. Под потолком висят клетки для птиц, и можно с легкостью представить их трели в летние дни.

Спальни при этом оформлены довольно аскетично — ни одной лишней детали.

Дом стоит на земельном участке площадью 11 соток вытянутой прямоугольной формы. Здесь же стоит беседка, обвитая виноградной лозой и другими растениями. На участке сохранены старинные ели и часть леса.

Общая площадь дома 332 квадратных метра. По словам продавца, сюда входит 16 комнат, пять из которых — спальни. Также здесь есть три ванные комнаты, гараж, гостиная и столовая. Отопление газовое, но в гостиной есть еще и камин. Для получения дополнительной энергии установлены солнечные батареи.

Инфраструктура в этой местности развита довольно хорошо. В объявлении указано, что автобусная и трамвайная остановки расположены в 200 метрах, магазины в 100 метрах, есть ясли, школы, больница/поликлиника примерно в 1 километре, бассейн в 800 метрах.

Хотите купить дом в Бельгии? Заходите в каталог REALTING в раздел «Недвижимость Бельгии» и выбирайте тот вариант, что подойдет именно вам.