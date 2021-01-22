Жизнь и окружающий мир постоянно меняются. Появление COVID-19 и связанных с ним ограничений в разы ускорило процессы трансформации и заставило людей максимально быстро подстраиваться под новые направления и мейнстримы.

Перемены затронули все сферы, включая дизайн интерьеров. Многие люди ушли на удаленку и поняли, что оформление квартиры или дома не всегда располагает к работе и обучению, а иногда просто утомляет обилием ярких цветов, мелких безделушек и броского декора. Вынужденно отказавшись от посещения офисов, кафе и ресторанов, спортзалов, клубов и парковых зон, жители мегаполисов и небольших городков всерьез задумались о том, как сделать свои апартаменты максимально комфортными, удобными и функциональными для постоянного пребывания всех членов семьи.

ТОП-5 интерьерных стилей 2021 года

Простор и наличие свободного места стали основными требованиями к жилым помещениям в 2021 году. Этим параметрам наиболее соответствуют следующие стилевые направления:

Скандинавское; Минимализм; Хай-тек; Эклектика; Эко.

Оформить в таких стилях можно не только многометровые апартаменты, но и малогабаритную квартиру старой постройки. Гармоничное сочетание мебели и декора, функциональность и отсутствие лишних предметов сделают пребывание в помещении удобным и приятным как для взрослых, так и для детей.

Актуальная цветовая гамма

Натуральные оттенки не первый год в тренде. Пандемия только усилила это положение дел. Люди стали проводить дома гораздо больше времени и сочные цвета в какой-то момент начали раздражать. Дизайнеры учли этот момент и предложили использовать для базового фона следующие тона:

бежевый в холодной и теплой гамме — ассоциируется с комфортом и домашним уютом;

белый — подчеркивает чистоту и стерильность, вызывает ощущение безопасности, визуально увеличивает пространство, делает помещение более объемным и светлым;

зеленый — символизирует благополучие и единение с природой;

розовый (ненавязчивые пастельные и припыленные оттенки) — успокаивает, придает безмятежность и легкость, располагает к мечтам;

серый теплый — дарит ощущение стабильности, располагает к принятию компромиссных решений.

Не менее популярны насыщенные оттенки золотисто-коричневой гаммы, солнечный желтый, аметистовый, коралловый и глубокий синий. Они не подавляют своей энергией, поднимают настроение, способствуют укреплению позитивного мышления.

Все вышеперечисленные цвета подходят для тонировки стен или других масштабных площадей в жилых помещениях, хорошо компонуются с апсидами, альковами и порталами, выделенными более яркими, но ненавязчивыми красками. Жесткие контрасты уже не приняты. Переход от спокойного тона к насыщенному должен быть мягким и расплывчатым.

Как создать комфортное рабочее место

В связи с карантинными ограничениями возник вопрос о создании в домашних условиях одного или нескольких рабочих и учебных мест. На владельцах крупногабаритного жилья этот момент никак не отразился. Они просто выделили каждому члену семьи по отдельной комнате.

Людям, проживающим в студиях или небольших 1-2-комнатных квартирах, дизайнеры рекомендовали обратить внимание на зонирование. Этот прием позволяет выделить часть помещения под небольшой домашний офис с помощью таких элементов, как:

стеклянные панели;

декоративные ширмы;

сквозные перегородки;

сценарное освещение;

плотные шторы;

двери из дерева или других материалов;

натуральные или искусственные растения.

Также специалисты по интерьеру предложили использовать под рабочее и учебное место подоконники в гостиной или спальне, свободные углы и ниши, утепленные лоджии, балконы или кладовки при условии организации качественного освещения.

Если по роду деятельности человек общается по Skype, участвует в онлайн-конференциях и принимает видеозвонки от коллег и начальства, следует обеспечить в офисной зоне чистоту и порядок. Разбросанные личные вещи, детские игрушки и мелочи, не относящиеся к работе, отвлекают внимание и не позволяют настроиться на нужный лад. Кроме того, беспорядок снижает репутацию сотрудника и вызывает сомнения в его компетентности и профессионализме.

Чтобы избежать этих моментов, следует использовать встроенные или подвесные полки, шкафы и напольные тумбы. В них можно спрятать различные предметы, уместные дома, но не сочетающиеся с деловой обстановкой.

Натуральные материалы по-прежнему в тренде

Мода на использование в интерьере натуральных материалов в 2021 году сохранится. Для отделки помещений продолжат использовать деревянный массив с выраженной текстурой, шпон, ротанг, бамбук, каучук и пробковый дуб. Останутся востребованными керамические, фарфоровые и фаянсовые декоративные элементы, фактурные дополнения из хромированного и матового металла, стекла, кожи, шелка, хлопка и шерсти.

Формы и линии современных интерьеров

Слишком жесткие жизненные условия и постоянные ограничения, ставшие из-за пандемии современной нормой, профессиональные дизайнеры рекомендуют компенсировать более мягкими линиями архитектурных решений, обтекаемыми формами мебели и отсутствием острых углов в элементах декора. Диваны, стулья и шкафы прямых конструкций сменяют уютные округлые пуфы, глубокие кресла и полки с заоваленными краями. Эта же тенденция прослеживается в новых коллекциях осветительных приборов и зеркал знаменитых интерьерных брендов.

Городские джунгли в каждой квартире

Из микротренда в глобальный мировой мейнстрим превращается озеленение дома. Согласно наблюдениям ученых, люди легче переносят вынужденную изоляцию, находясь в окружении комнатных цветов и растений. Уход за фикусами, пеларгониями и хлорофитумами — больше не удел домохозяек и заботливых бабушек, а массовое занятие для всех. Направление уже получило названия «urban jungle» («городские джунгли») или «plant parenting» («родительство для растений»). Популярный тренд активно осваивают школьники, студенты, топ-модели, менеджеры, продавцы, турагенты и офисные служащие. Зелень в горшках улучшает микроклимат в жилых помещениях, очищает воздух и повышает настроение даже в условиях самых жестких ограничений.