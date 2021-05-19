Консалтинговая компания Blacktower Financial Management Group представила свой ежегодный рейтинг европейских государств, в которых выходить на пенсию комфортнее всего.

Открывает список, как и в прошлом году, Финляндия. Именно в стране Суоми пенсионерам живется лучше всего. На второе место в 2021 году вырвалась Испания, обогнав Словению, которая, соответственно, переместилась на третью позицию рейтинга.

На четвертое место в этом году поднялись Нидерланды (со скромного 7-го в 2020-м). На пятой позиции также рекордсмен — Италия, которая в прошлом году была лишь на 10-м месте рейтинга.

Такой скачок Италии и Нидерландов сдвинул остальную часть списка на один пункт вниз. Очередность в рядах отстающих осталась почти без изменений, если не считать падения Эстонии, поменявшейся с Нидерландами местами. С 6 по 10 место список выглядит в целом как и в прошлом году:

Дания;

Португалия;

Эстония;

Германия;

Австрия.

При ранжировании государств, как и всегда, учитывался общий уровень, стоимость и продолжительность жизни, возраст населения, цены на жилье и социальная обстановка.