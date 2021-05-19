Приглашаем вас принять участие в крупнейшем мероприятии рынка недвижимости — Сочинском Всероссийском жилищном конгрессе (7-11 июня).

Для гостей Конгресса выступят практики рынка, ведущие бизнес-тренеры, руководители крупнейших девелоперских, риэлторских и банковских организаций. Свои новые инструменты и кейсы представят признанные эксперты рынка недвижимости и смежных отраслей. Программа Конгресса-2021 охватит все самые актуальные темы рынка недвижимости, строительного и риэлторского бизнеса, ипотечного кредитования.

Все дни работы Конгресса (7-11 июня) будут проходить мероприятия признанных экспертов и практиков рынка. Посетив их, участники получат системные знания по технологиям сделок, переговорам, управлению, продвижению риэлторских услуг и другим актуальным темам. 8 июня пройдут 56 мастер-классов по всем важнейшим темам рынка недвижимости.

Продолжительность каждого мероприятия — 1,5 часа. Каждый мастер-класс специально готовится под Сочинский конгресс. 9 и 10 июня состоятся конференции, панельные дискуссии и семинары, посвященные основным сферам рынка недвижимости.

Ознакомиться с программой всех мероприятий можно на официальном сайте Сочинского конгресса https://sochicongress.ru/congress/program.