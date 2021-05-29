В каждой профессии есть свои правила поведения, хорошего тона, особые табу, а иногда и довольно специфичные запреты. Не исключение и риэлторская среда — в кругах агентов по недвижимости действует своя профессиональная этика, о которой вы узнаете в подробностях ниже.

Например, между агентами нередки споры о долях при разделе комиссионных вознаграждений. Краеугольным камнем может стать вопрос, кому достанется интересный клиент, кто кому перешел дорогу, скрыл или исказил важную информацию и так далее. Бывают среди агентов недвижимости и случаи черного пиара, а иногда и откровенной клеветы. При этом сами клеветники зачастую не отдают себе отчета в том, в каком свете сами предстают перед клиентом и как сильно портят свою собственную репутацию.

Чтобы избежать подобных конфузов и неприятностей, важно не только иметь представление о профессиональной этике риэлторов, но и придерживаться ее законов.

В каждой избушке — свои погремушки

Примечательно, что единого свода правил поведения для риэлторов не существует — законы для агентов недвижимости варьируются в зависимости от региона, союза и ассоциации, к которой принадлежит тот или иной специалист.

Для наглядности. У сегодняшних риэлторов, работающих на территории РФ, есть свои этические нормы, как и у большей части других профессиональных ассоциаций. При этом, например, у «Российской Гильдии Риэлторов» и у «Гильдии Управляющих и Девелоперов» кодексы поведения очень похожи, но все же отличаются друг от друга.

Также в России в 2020 году начат переход на Международные стандарты качества брокерских услуг (REABS), разработанных Королевским институтом сертифицированных оценщиков (RICS) — уже 7 крупных игроков рынка недвижимости перешли на эти правила.

Каких правил должны придерживаться компании-участницы RICS

Ниже представлены 12 главных правил REABS, которых должны придерживаться риэлторы, имеющие сертификат RICS:

Работать прозрачно, открыто, действовать по справедливости. Выполнять свои обязанности добросовестно, окружать клиента профессиональным вниманием, обеспечив услуги квалифицированного персонала. Действовать согласно букве закона и профессионального кодекса — максимально четко и доступно доносить до клиентов все условия сотрудничества, быть открытыми к предложениям, обсуждению возможных претензий, возмещению убытков. Всеми силами избегать конфликтов интересов, а при наличии оных решать возникшие споры максимально быстро, прозрачно и по справедливости. Избегать пристрастных и ангажированных суждений и действий в деловых отношениях. Гарантировать клиенту своевременное информирование по вопросам сотрудничества в доступной форме. Обеспечить объективность, достоверность и соответствие нормам морали всех маркетинговых активностей, включая рекламные материалы. Гарантировать сохранность, безопасность и страховку денежных средств, принадлежащих клиенту. Позаботиться о страховании профессиональной ответственности перед клиентом и партнерами от ошибок, человеческого фактора — принять все меры, чтобы защитить клиента от рисков и ущерба, который он может понести по вине риэлторской компании. Обеспечить понимание ваших обязательств перед каждой из сторон, чьи интересы вы, как риэлтор, являющийся членом RICS, представляете в процессе работы. Обеспечить клиенту доступ к достоверной информации о стоимости купли, продажи или аренды недвижимости и сопутствующих расходах на владение/ обслуживание объекта, исходя из положения дел на отраслевом рынке и других факторов. Обеспечить соответствие всех показов объекта пожеланиям и потребностям клиента, а также нормам безопасности всех сторон-участниц сделки.

Сертификат = качество и добросовестность?

Этический кодекс для агентов недвижимости разрабатывался с целью создания честного и открытого сообщества профессионалов, прозрачного сотрудничества и предоставления клиентам услуг. Для этого RICS требует от всех членов сообщества прохождения аттестации.

На первый взгляд, аттестат — безоговорочная гарантия профессионализма риэлтора, но и здесь возможны нюансы. Например, присоединиться к международным этическим стандартам RICS может любая риэлторская компания, в штате которой есть хотя бы один работник, прошедший соответствующую аттестацию и получившего аттестат.

Таким образом, обращаясь в такую контору, клиенты могут быть введены в заблуждение, ведь экзамен на соответствие международным стандартам качества пройден одним, а не всеми сотрудниками фирмы. Также на этой почве возможны спекуляции со стоимостью услуг под прикрытием этих сертификатов.

И пара слов об осведомленности

Далеко не все россияне, желающие купить или продать недвижимость, понимают преимущества приобщения риэлторской фирмы к REABS. Поэтому в основном такой сертификат будут стремиться получать крупные компании, работающие на международном рынке, так как эти регалии для заграничных клиентов имеют больший вес, чем для наших соотечественников. Рядовые фирмы, в основном сотрудничающие с российской клиентурой, могут не иметь такого сертификата, что совершенно не умаляет качества их услуг и профессионализма.

Что это значит:

Наличие сертификата REABS в равной степени может говорить о высоком уровне всех специалистов компании или только одного.

Наличие сертификата REABS само по себе не гарантирует качества обслуживания в конкретной фирме.

Часть брокеров считает эту аттестацию простой формальностью — не все рэелторские конторы в принципе будут ее проходить.

Поэтому пока сложно судить, будет ли принадлежность агентства недвижимости к RICS свидетельством профессионализма или просто статусным атрибутом.